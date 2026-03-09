За інформацією джерела Reuters, влада США про послаблення санкцій проти російської нафти може оголосити вже до кінця 9 березня (Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти країни-агресора РФ — щоб допомогти стримати зростання світових цін на енергоносії, спричинене війною проти Ірану.

Про це 9 березня повідомляє агентство Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з планами Білого дому.

За їхньою інформацією, влада США про це може оголосити вже до кінця нинішнього понеділка.

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«Цей крок (ослаблення санкцій — ред.) буде спрямований на збільшення світових поставок нафти на тлі масових перебоїв у постачанні з Близького Сходу через конфлікт, що розширюється, але також може ускладнити зусилля США щодо позбавлення РФ доходів від війни в Україні», — пише Reuters.

За інформацією джерел агентства, обговорення можуть охоплювати і широке послаблення санкцій, і вужчі заходи, які дадуть змогу деяким країнам, приміром, Індії, купувати російську нафту, не побоюючись санкцій з боку США, зокрема мит.

«Минулого тижня США дозволили Індії тимчасово закуповувати російську сиру нафту, яка вже перебуває на танкерах у морі, щоб допомогти їй впоратися зі скороченням поставок із Близького Сходу», — пише Reuters.

Ситуацію агентству повідомив представник Білого дому Тейлор Роджерс.

«Президент Трамп і вся його команда з енергетики мали чіткий план дій щодо підтримання стабільності енергетичних ринків задовго до початку операції Епічна лють, і вони продовжуватимуть розглядати всі можливі варіанти», — підсумував він.

26 лютого Bloomberg писало, що індійські нафтопереробні заводи обмежують закупівлі російської нафти до мінімуму після того, як рішення Верховного суду США поставило під сумнів довгоочікувану торговельну угоду, яка передбачає зниження мит в обмін на припинення цього імпорту.

2 лютого 2026 року Трамп після розмови з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді заявив, що той погодився не купувати нафту в Росії, натомість збільшивши імпорт зі США, і, можливо, Венесуели.

Крім цього, президент оголосив про досягнення торговельної угоди між США та Індією, яка набуває чинності негайно. Згідно з угодою, США знизять взаємні тарифи до 18%.

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5 березня агентство Bloomberg із посиланням на дані відстеження суден повідомило, що постачання російської нафти до Індії відновилося.

Це вказує на те, що в міру загострення конфлікту на Близькому Сході готовність Нью-Делі приймати російську нафту збільшується, констатувало агентство.