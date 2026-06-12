Пожежа у Чебоксарах Чуваської Республіки у РФ після українського ракетного удару, 10 червня 2026 року (Фото: Social Media/via REUTERS)

Україна проситиме у союзників додаткові 20 млрд доларів, які використає для посилення ударів по території країни-агресора Росії, щоб закріпити свою перевагу на полі бою, повідомив Politico високопоставлений представник Міністерства оборони України.

«Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще сильніше, але для цього нам потрібне фінансування», — сказав посадовець.

Прохання про 20 млрд доларів буде озвучено 18 червня — під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

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За словами людей, знайомих з переговорами, це питання порушив міністр оборони України Михайло Федоров та інші урядовці під час серії зустрічей з представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади.

Кожного з союзників, за даними Politico, попросять надати від 2 до 6 мільярдів доларів допомоги або позики для збору цільової суми в 20 мільярдів доларів. Україна використає ці кошти на протиповітряну оборону, збільшення внесків до програми закупівлі зброї у США PURL, а також на придбання додаткових БпЛА, боєприпасів, засобів РЕБ і засобів дальнього ураження та прямі закупівлі в українських оборонних компаній.

Мета полягає в тому, щоб за допомогою цих коштів продовжити руйнівні атаки України на Росію, перш ніж Москва зможе відновити рівновагу сил на свою користь, пише Politico.

«Вікно можливостей, як правило, закривається. Росія діє швидко та інноваційно. І якщо ми дамо їм час знову адаптуватися, ми можемо втратити єдиний реальний шанс закінчити цю війну за допомогою справжніх переговорів. А якщо Росія винайде власні безпілотники середньої дальності, це буде для нас катастрофою», — сказав високопоставлений чиновник України.

Politico зазначає, що оборонний бюджет України на 2026 рік становить 4,4 трильйона гривень, і 20 мільярдів доларів будуть додані до цієї суми. Наразі Україна витрачає близько 40% свого ВВП на оборону, що є найвищим показником у світі.

Удари України по території РФ — останні новини

У ніч проти 3 червня в російському Санкт-Петербурзі внаслідок масштабної атаки БпЛА сталося кілька пожеж. Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) повідомив про ураження бази Кронштадт та патрульного корвету РФ Бойкий, що є носієм керованого ракетного озброєння.

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6 червня Сили оборони здійснили повторну атаку на нафтобази та військові об'єкти Ленінградської області.

8 червня Сили безпілотних систем України завдали удару по перевалковій нафтобазі Грушовая — одному з найбільших об'єктів зберігання нафтопродуктів на Кавказі. Було пошкоджено від 10 до 15 резервуарів із паливом.

10 травня українські ракети Фламінго уразили завод ВНИИР-Прогресс у Чебоксарах, що виробляє компоненти для російських ракет і безпілотників, внаслідок чого спалахнула пожежа та зафіксовано значні руйнування. Того ж дня повідомлялося про удар по Кубишевському НПЗ, після чого він призупинив роботу.

12 червня повідомлялося про повторний удар по ВНИИР.