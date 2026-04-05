США врятували другого пілота збитого над Іраном F-15

За даними Axios, цей член екіпажу дістав поранення після катапультування з літака, проте міг ходити і понад добу переховувався в горах, уникнувши полону.

Журналісти зазначають, що знищення літака «стало жахом для військових США», оскільки Корпус вартових ісламської революції поспішав знайти зниклого американського офіцера на південному заході Ірану. Обидва члени екіпажу були врятовані під час операції спецпідрозділів на території Ірану.

Реклама

Одне з джерел видання повідомило, що операція була проведена підрозділом спецпризначення за значної повітряної підтримки.

Пізніше Трамп підтвердив порятунок другого пілота збитого в Ірані літака. Він зазначив, що протягом годин американські Збройні сили провели «одну з найсміливіших пошуково-рятувальних операцій в історії США» для порятунку льотчика.

«За моїм розпорядженням американські Збройні сили відправили десятки літаків, що несли найсмертоноснішу зброю у світі, щоб звільнити його. Це перший випадок в історії військової справи, коли двох американських пілотів врятували окремо, глибоко на території ворога», — заявив він.

Трамп зазначив, що проведення обох операцій американськими військовими «без жодного загиблого або навіть пораненого» ще раз доводить перевагу США над Іраном.

3 квітня підконтрольні режиму аятол ЗМІ заявили, що іранській армії вдалося збити американський винищувач у небі над південним заходом країни.

1 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що протягом найближчих двох-трьох тижнів Сполучені Штати продовжать завдавати по Ірану дуже потужні удари.

За словами Трампа, США будуть «надзвичайно жорстко» бити по Ірану і мають намір «повернути його в кам’яний вік». Він дав зрозуміти, що найближчі тижні мають стати періодом подальшого посилення військового тиску на Тегеран.

1 квітня Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що президент Ірану звернувся до Сполучених Штатів із проханням про припинення вогню, але Вашингтон розгляне це питання тільки після того, як буде відкрито Ормузьку протоку. У МЗС Ірану пізніше спростували слова Трампа.

31 березня стало відомо, що на Близький Схід вирушив третій американський авіаносець USS George HW Bush разом із кораблями супроводу. Раніше в медіа з’являлася інформація, що США можуть готуватися до проведення наземної операції в Ірані.