Дим над нафтосховищами у порту Фуджейра після іранської дронової атаки, 14 березня 2026 року (Фото: REUTERS)

Іран дронами атакував нафтосховища ключового порту Близького Сходу Фуджейра в Об'єднаних Арабських Еміратах , внаслідок чого він призупинив роботу, повідомило агентство Bloomberg .

«Ключовий торговельний центр Близького Сходу в Об'єднаних Арабських Еміратах призупинив усі завантаження нафти після атаки дрона та пожежі в суботу вранці (14 березня — ред.)», — повідомили агентству джерела, знайомі з ситуацією.

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За інформацією медіаофісу порту Фуджейри, дрон було перехоплено в цьому районі, однак падіння уламків спричинило пожежу. Повідомлень про постраждалих немає, а точне місце інциденту не називається.

Влада поки що оцінює масштаби пошкоджень, завантаження сирої нафти та нафтопродуктів призупинили як запобіжний захід.

Порт розташований на східному узбережжі ОАЕ між Оманською затокою та горами Хаджар, що дає суднам прямий вихід у відкрите море та дозволяє обходити вузьке місце в Ормузькій протоці. Тут діє один із небагатьох терміналів у регіоні, що досі продовжує експорт.

14 березня Трамп заявив, що американські військові здійснили «один із найпотужніших бомбардувальних рейдів в історії Близького Сходу», завдавши удару по військових об'єктах на іранському острові Харк. На цьому острові розташовано термінал експорту нафти, аеропорт і місто Харк. Через острів проходить значна частина всього іранського експорту нафти.

Водночас президент США зазначив, що «з міркувань порядності» вирішив не атакувати нафтову інфраструктуру острова.

«Однак, якщо Іран або хто-небудь інший зробить що-небудь, щоб перешкодити вільному та безпечному проходженню суден через Ормузьку протоку, я негайно перегляну це рішення», — наголосив він.

Війна Ізраїлю та США проти Ірану

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

8 березня іранські державні медіа повідомили, що наступником ліквідованого Алі Хаменеї на посаді верховного лідера Ісламської Республіки став його син Моджтаба Хаменеї.

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11 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

Однак ізраїльські міністри і представники служб безпеки вважають, що падіння режиму в Ірані може зайняти до цілого року, навіть якщо військова кампанія Сполучених Штатів та Ізраїлю завершиться раніше.

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11 березня агентство Bloomberg повідомило, що здатність Ірану виробляти безпілотники Shahed-136 зменшилася через авіаудари США та Ізраїлю. Однак повністю виробництво не зупинилося, а певна кількість запасів ще залишається.