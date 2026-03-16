Вид з повітря на порт Фуджейра, Об'єднані Арабські Емірати, в Ормузькій протоці, 10 грудня 2023 року (Фото: REUTERS/Stringer)

Операції з завантаження нафти в порту Фуджейра , що в ОАЕ, призупинено після ударів БПЛА, повідомили Reuters два джерела.

Порт, розташований далеко від Ормузької протоки, є критично важливим пунктом, через який переправляють близько мільйона барелів нафти на добу. Цей обсяг еквівалентний приблизно 1% світового попиту.

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Наразі групи цивільної оборони працюють над гасінням пожежі, ідеться в заяві прес-служби уряду Фуджейри.

Раніше робота порту в Фуджейрі припинялася через удар БПЛА. У неділю, 15 березня, він відновив роботу.

Війна Ізраїлю та США проти Ірану

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

8 березня іранські державні медіа повідомили, що наступником ліквідованого Алі Хаменеї на посаді верховного лідера Ісламської Республіки став його син Моджтаба Хаменеї.

11 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

Однак ізраїльські міністри і представники служб безпеки вважають, що падіння режиму в Ірані може зайняти до цілого року, навіть якщо військова кампанія Сполучених Штатів та Ізраїлю завершиться раніше.

11 березня агентство Bloomberg повідомило, що здатність Ірану виробляти безпілотники Shahed-136 зменшилася через авіаудари США та Ізраїлю. Однак повністю виробництво не зупинилося, а певна кількість запасів ще залишається.