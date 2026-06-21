Помічник Путіна зробив цинічну заяву щодо України, згадавши про «домовленості Анкоріджа»

Російський диктатор Володимир Путін, його помічник Юрій Ушаков та речник Кремля Дмитро Пєсков, 3 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool)

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков цинічно заявив, що Москва розраховує на перемогу у війні проти України, при цьому не чекає на виконання «домовленостей» зі США, нібито досягнутих в Анкоріджі .

Про це помічник диктатора сказав в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Ушаков повідомив, що одна сторона, «як і раніше, дотримується» певних «домовленостей Анкоріджа», а інша, мовляв, «виявилася не зовсім здатною пройти свою частину шляху, виконати домовленості».

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При цьому він не став уточнювати, про які саме домовленості йдеться.

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрілися 15 серпня 2025 року на військовій базі в Анкоріджі на Алясці.

Головною темою розмови глави Білого дому з диктатором Путіним була війна, яку РФ розв’язала проти України — причому про конкретні домовленості за підсумками зустрічі обидві сторони не повідомляли. Однак незабаром російські дипломати та пропагандисти почали стверджувати, що «сторони досягли певного взаєморозуміння щодо параметрів завершення війни» — і почали регулярно згадувати у своїх виступах та матеріалах фразу «Дух Анкоріджа».

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У січні 2026 року агентство Reuters писало, що Росія на переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) знову вимагає від України здати Донбас, бо це і є «формула Анкоріджа».

Своєю чергою, експерти Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши низку нових заяв російських чиновників, вказали, що Кремль маніпулює самітом на Алясці, щоб змусити Трампа поступитися вимогам РФ в Україні.

Також у січні президент України Володимир Зеленський заявив, що не має офіційної інформації про «домовленості» в Анкоріджі, але має припущення щодо того, що там обговорювали. Він припустив, що під час зустрічі на Алясці йшлося про Донбас, тимчасово окуповані території та заморожені російські активи.

У березні глава МЗС РФ Сергій Лавров поскаржився, що атмосфера під час зустрічі Путіна і Трампа на Алясці була «конструктивною й товариською», але «дух Анкоріджа зникає».

18 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент США Дональд Трамп був переконаний у поразці України у війні проти РФ, але згодом змінив думку, побачивши стійкість і здатність українців продовжувати боротьбу.