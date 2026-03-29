Помічник Путіна повідомив про «цікаві» пропозиції Вашингтона щодо України

Російський диктатор Володимир Путін і його помічник Юрій Ушаков під час зустрічі зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом, 2 грудня 2025 року (Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

Про це він сказав у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну, пише в неділю, 29 березня, пропагандистське агентство ТАСС.

«США висловили низку досить цікавих, я б сказав, корисних міркувань і пропозицій», — стверджує помічник диктатора.

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Він додав, що поки вони не здійснюються.

25 березня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters заявив, що США згодні надати Україні гарантії безпеки за умови, що Сили оборони вийдуть із Донбасу.

Зеленський розповів, що США готові остаточно узгодити гарантії безпеки на високому рівні, «щойно Україна буде готова вивести війська з Донбасу». Він підкреслив, що виведення військ поставить під загрозу безпеку не тільки України, а й Європи, оскільки країна-агресор отримає сильні оборонні позиції, які не змогла захопити на полі бою.

27 березня глава Держдепу США Марко Рубіо назвав ці слова президента Зеленського «брехнею».

28 березня Зеленський відповів на заяву Рубіо. Під час онлайн-брифінгу з журналістами президент пояснив, що Україна прагнула підписати гарантії безпеки ще до закінчення війни, і відповідні домовленості були майже готові, але США заявили, що це можливо тільки після завершення бойових дій.

«Це звучить абсолютно прямо, що ми зможемо отримати гарантії безпосередньо від Сполучених Штатів Америки, не до припинення вогню, не до закінчення війни. А після того, як наші війська вийдуть із Донбасу, що є умовою закінчення війни. Саме в такому форматі ми зможемо отримати гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки», — зазначив він.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що позиція України щодо територіальних питань не змінилася. Київ не погодиться віддати Росії Донецьку та Луганську області. Зокрема, в інтерв'ю Corriere Della Sera, опублікованому 3 березня, він заявив, що Україна не залишить Донбас і його 200 000 мешканців, оскільки відступ відкриє Росії шлях до центру країни і не зупинить нових вимог Кремля.