У МЗС Польщі назвали «безглуздою» суперечку з Україною щодо орденів

Президент Польщі Кароль Навроцький не мусив позбавляти президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Про це в ефірі радіо RMF FM заявив заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський.

«Ця суперечка щодо орденів є дещо безглуздою. Погано, що президент Зеленський ухвалив таке рішення [присвоєння назви Героїв УПА], але не обов’язково було позбавляти його ордена Білого Орла», — сказав Бартошевський.

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На запитання про контрпідпис прем'єр-міністра Дональда Туска щодо рішення президента про позбавлення Зеленського нагороди Бартошевський відповів, що питання вже вичерпане.

«Що прем'єр-міністр має контрпідписувати, якщо орден зберігається в Президентському палаці?» — зазначив він.

Окремо його запитали про відсутність Зеленського на Конференції з відновлення України у Гданську.

«Присутність президента [України] тут ні до чого. Найголовніше те, що туди приїхало близько п’яти тисяч людей, з яких дві тисячі - представники бізнесу. Вони обговорюють конкретні потенційні можливості, укладають угоди. Кажуть, що може бути укладено близько 2 тис. угод на суму майже 10 мільярдів євро», — сказав Бартошевський.

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19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського колегу Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого Орла. Навроцький обурився рішенням присвоїти одному з підрозділів ЗСУ назву на честь Героїв УПА.

У відповідь Зеленський порівняв польського президента з угорським прем'єром Віктором Орбаном, який спекулював на українській темі заради виборчих рейтингів, та назвав ситуацію «історією, яка погано закінчиться».

Цей крок спровокував ланцюгову реакцію та масштабний дипломатичний демарш з боку українського керівництва. Того ж дня, 19 червня, очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що відмовляється від Командорського хреста із зіркою ордена За заслуги перед Польщею.

Слідом за ним від Золотого офіцерського хреста цього ж ордена відмовився керівник Офісу президента Кирило Буданов, а посол України в Польщі Василь Боднар оголосив, що повертає свій Кавалерський хрест.

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На знак солідарності від ордена Білого Орла, отриманого у попередні роки, також офіційно відмовилися колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Володимир Зеленський не поїхав на конференцію до Гданська, хоча туди прибула більшість лідерів країн ЄС. Українську делегацію очолює прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Коментуючи відсутність Зеленського, Дональд Туск назвав цей крок «жестом деескалації напруги» між двома державами.