У Польщі затримали чоловіків, які вимагали перевірити українців на підтримку Бандери

Наразі провадження здійснюється за статтею про наклеп і поширення матеріалів, які могли завдати шкоди репутації потерпілої (Фото: Photo by SHOX ART from Pexels)

У Познані польські правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у спробі потрапити до офісу української компанії, де ставили працівникам провокаційні запитання про Степана Бандеру.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський у соцмережі X.

«У зв’язку з інцидентом в Економічному університеті в Познані поліцейські затримали двох осіб. Немає згоди на ненависть і агресію. У подібних випадках польська поліція реагуватиме рішуче», — написав він.

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За даними польських ЗМІ, інцидент стався 3 липня у будівлі, де українська підприємниця орендує офіс. Відео події швидко поширилося в соцмережах.

На записі видно, як кілька чоловіків намагалися потрапити до приміщення української компанії. Вони заявляли, що хочуть перевірити, чи працівники «не підтримують Степана Бандеру», а також ставили запитання про діяльність бізнесу в Польщі та ставлення власниці офісу до історичного діяча.

Українська підприємниця відмовилася впускати незнайомців до офісу та заявила, що її компанія працює законно, а вона поважає польський народ.

Як повідомили в поліції Великопольського воєводства, із заявою до правоохоронців жінка звернулася 7 липня.

Наразі провадження здійснюється за статтею про наклеп і поширення матеріалів, які могли завдати шкоди репутації потерпілої або принизити її в очах громадськості.

У разі доведення вини затриманим загрожує штраф, обмеження волі або позбавлення волі строком до одного року.

У Міністерстві внутрішніх справ Польщі заявили, що не толеруватимуть проявів ненависті чи агресії за національною ознакою та наголосили, що кожна людина, незалежно від громадянства чи походження, має право на повагу й рівне ставлення.