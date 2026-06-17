Президент України Володимир Зеленський не відмовився від візиту до польського Гданська (Фото: president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський приїде до Польщі на саміт з питань відбудови України, який відбудеться 25-26 червня в Гданську.

Про це написало 16 червня Rzeczpospolita.

Джерело видання у польському уряді повідомило, що Міністерство закордонних справ Польщі отримало ноту від української сторони щодо присутності Зеленського на конференції в Гданську.

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Раніше ексочільник польського МЗС Польщі Яцек Чапутович припустив, що через нещодавній конфлікт щодо присвоєння українському підрозділу назви на честь Героїв УПА візит Володимира Зеленського до Польщі може бути скасований.

Український нардеп Микита Потураєв в інтерв'ю РАР завив, що президент України «має бути» в Гданську.

«Такі плани є, і я знаю, що ми всі плануємо приїхати. Хоча я не можу говорити від його [Зеленського] імені», — сказав Потураєв в інтерв'ю, опублікованому 13 червня.

У Конференції з питань відновлення України 2026 в Гданську візьмуть участь близько п’яти тис. гостей — лідерів держав, політиків та представників бізнесу. Саміт вперше прийматиме Польща — раніше він проходив у швейцарському Лугано, а також Берліні, Лондоні та Римі.

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На конференції очікують зокрема делегацію Європейської комісії - ймовірно, до її складу увійдуть очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн та чотири комісари.

Загострення відносин між Україною і Польщею — головне

26 травня указом президента Зеленського № 440/2026 Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ було присвоєно почесне найменування на честь Героїв УПА.

Після цього президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, який у квітні 2023 року президенту України вручив попередник Навроцького Анджей Дуда. Сам Дуда заявив, що нагороду Зеленському вручали «в інший час і за інших обставин».

8 червня речник Кароля Навроцького Рафал Леськевич повідомив, що капітула ордена Білого Орла надала польському президентові свої пропозиції щодо можливого позбавлення Володимира Зеленського цієї нагороди. За словами Леськевича, остаточне рішення Навроцький ухвалить у «відповідний час».