Такою думкою він поділився в інтерв'ю Radio NV, звернувши увагу на «промовисту», за якого словами, заяву міністерки канцелярії президента Польщі Агнешки Єжак.

Пояснюючи, чому в Зеленського забрали найвищу нагороду Польщі, але не позбавили цього ордена Катерину ІІ, Беніто Муссоліні або Герхарда Шредера, Єжак «зробила це […] дуже специфічно і дуже неоднозначно», констатував Несвітайлов.

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«Коли вона говорила про Муссоліні, Катерину ІІ або царя Миколая… Катерина ІІ займалася поділом Речі Посполитої, російські царі неодноразово ділили Польщу, забрали автономію. Вона сказала, що з мертвих не запитаєш, у мертвих нагороду не забереш. Вона послалася на те, що немає сенсу звертати увагу на тих, хто вже давно пішов в історію, — зауважив фахівець. — Бачите, коли питання стосується Бандери, Шухевича, УПА, тут це має значення. Не важливо, коли вони загинули, як загинули, з чим боролись. Ми [Польща] на це будемо звертати увагу, акцентувати. А тут, бачите, процедурою не передбачено забирати нагороду в мертвих».

Тож замість того, щоб змінити процедуру і принаймні символічно забрати найвищу державну нагороду в людей, які займалися знищенням Речі Посполитої, адміністрація польського президента вирішила «просто повоювати з Україною», вважає фахівець.

Він також назвав «найбільш контраверсійною» аргументацію Агнешки Єжак про те, що Шредер, хоча і є проросійським політиком нині і заслуговує на осуд всіма європейцями включно з поляками, але «за часів свого канцлерства він Польщу так, як Зеленський, не ображав».

«І тут, увага, яку аналогію вона наводить: „Він не ставив пам’ятники Гітлеру, Геббельсу чи Гіммлеру і не називав підрозділи на честь СС“. Задумайтесь на секунду, вона взяла і поставила знак „=“ між Гітлером, Геббельсом і СС та Бандерою, Шухевичем і УПА. Це не те, що підігравання російській пропаганді, це просто її квінтесенція. Це настільки кричущий вкид, це настільки сильна конфронтація і політична, і історична, що з цим просто не можна миритись», — підкреслив Несвітайлов.

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На його думку, це можна розцінити як спеціальну провокацію Навроцького, «щоби збурити конфлікт, аби створити електоральний розкол і спробувати перетягнути аудиторію в [польського прем'єра] Дональда Туска». «Але на це просто неможливо закривати очі, тому що таким чином Польща просто бере і вносить російські найагресивніші, найшкідливіші наративи в європейський політичний дискурс», — підкресли політолог.

19 червня президент Польщі позбавив українського президента Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла. За словами Навроцького, присвоєння одній із українських військових частин найменування на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України». Зеленський відправив орден назад у Польщу Новою поштою.

Своєю чергою очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що відмовився від Командорського хреста із зіркою ордена За заслуги перед Польщею. За його словами, рішення позбавити президента України ордену Білого Орла — це «стратегічна помилка, від якої виграє лише Москва».

Згодом від Золотого офіцерського хреста ордена За заслуги перед Польщею відмовився голова Офісу президента Кирило Буданов, а посол України у Польщі Василь Боднар заявив, що повертає Кавалерський хрест ордена За заслуги.

Від ордена Білого Орла відмовились президент України у 1994−2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005−2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014−2019 роках Петро Порошенко.