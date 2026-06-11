«Це наші гроші». Польща вимагає від ЄС 450 млн євро компенсації за військову допомогу для України

Польща вимагає від ЄС повного відшкодування близько 450 млн євро за передану Україні зброю і виступає проти пропозицій спрямувати частину цих коштів на нову допомогу Києву.

Про це заявив заступник міністра оброни Польщі Цезарій Томчик в ефірі радіо RMF24.

Між країнами ЄС виникла суперечка щодо розподілу 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру, які раніше блокувала Угорщина. Польща наполягає на повному відшкодуванні витрат за передану Україні зброю, тоді як Німеччина пропонує спрямувати ці кошти безпосередньо на підтримку Києва.

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За словами Томчика, країна розраховує отримати близько 450 млн євро компенсації за військову допомогу Україні та не погоджується на скорочення цієї суми.

Проблема полягає в тому, що всі держави-члени ЄС загалом витратили через фонд близько 43 млрд євро, а доступними для розподілу наразі є лише 6,6 млрд євро, підкреслили у виданні. Через нестачу коштів глава європейської дипломатії Кая Каллас запропонувала компромісний варіант: частково компенсувати витрати країнам, профінансувати підготовку українських військових та спрямувати частину грошей на закупівлю озброєння для України.

«Ці гроші — це наші гроші. На практиці менше цих грошей означає менше грошей на армію» — вважає Томчик. Він також звинуватив Брюссель у тому, що той «намагається змінювати правила посеред гри».

Натомість у Берліні вважають, що розблоковані кошти мають бути використані для подальшої підтримки України, а не повертатися до національних бюджетів. У німецькому Міноборони наголошують, що фонд створювався як механізм європейської солідарності.

«Країни, які першими надавали зброю, наприклад Польща чи Словаччина, і чиї пожертви вже були враховані та призначені до виплати, не хочуть погоджуватися на зменшення розміру виплат, чого ж вимагають країни, які почали надавати допомогу пізніше, як-от Німеччина», — заявив польський дипломат виданню.

Схожу до Німеччини позицію займають і скандинавські країни. Франція також загалом підтримує пропозицію Каллас, хоча наполягає, щоб кошти на закупівлю озброєння витрачалися насамперед на продукцію європейських виробників.

8 червня Каллас заявила, що після зміни уряду в Угорщині ЄС наблизився до розблокування 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру, які понад два роки залишалися заблокованими. Наразі країни-члени обговорюють, чи спрямувати ці кошти на компенсацію державам за військову допомогу Україні, чи використати їх для нової підтримки Києва.

