Віцемаршал польського Сейму заявив, що Польща навесні таємно передала Україні ракети-перехоплювачі до Patriot

Віцемаршал польського Сейму і співголова ультраправої партії Конфедерація Кшиштоф Босак заявив, що у березні уряд Польщі таємно передав Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot.

Про це Босак написав у Х 4 липня.

Він стверджує, що Сейм не знав про передачу «дорогих та труднодоступних ракет», тому що уряд про це не повідомив.

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Також Босак наголошує на тому, що ракети, які нібито передали Україні, «були закуплені Польщею у США для створення багаторівневої системи протиповітряної оборони» і що це «єдині ракети у розпорядженні Польщі, здатні перехоплювати російські ракети Іскандер, що становлять загрозу для Польщі та розміщені в Калінінградській області».

Так само 4 липня в ефірі Kanał Zero Босак заявив, що якщо інформація про передачу ракет підтвердиться, то «буде скандал».

15 червня заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Польща призупинила передачу Україні залишків радянських винищувачів МіГ-29, оскільки, за його словами, українська сторона не виконала умов двосторонньої угоди щодо обміну військовими технологіями.

17 червня заступник очільника польського Міноборони Павел Залевський сказав, що Україна не проявляє зацікавленості у передачі винищувачів МіГ-29. Він заявив, що Київ бажає, аби літаки «були адаптовані до сучасніших бойових умов». Але Варшава не готова витрачати на це власні кошти, пояснив Залевський.

2 липня видання Wirtualna Polska з посиланням на пресслужбу Міністерства національної оборони Польщі повідомило, що польське оборонне відомство ухвалило рішення вивести з експлуатації винищувачі МіГ-29, які раніше планувалося передати Україні в обмін на безпілотні технології.