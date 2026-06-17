У Міноборони Польщі заявили, шо Україна не виказує інтересу до передачі МіГ-29

Польське Міноборони повідомило, що не готове до витрат заради модернізації МіГ-29 (Фото: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що Україна не проявляє зацікавленості у передачі винищувачів МіГ-29 .

Про це Залевський сказав у інтерв'ю RMF FM, опублікованому у середу, 17 червня.

За його словами, Київ бажає, щоб літаки «були адаптовані до сучасніших бойових умов», але Варшава не готова витрачати на це власні кошти.

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Також Павел Залевський заявив, що «передача мала б бути взаємною» — зокрема Україна і Польща обговорюють співпрацю в галузі технологій безпілотників і ці переговори ще не завершені.

«Це радше питання індустрії, а не Міністерства оборони. Я б не шукав тут якоїсь серйозної проблеми», — наголосив Залевський.

Також він зазначив, що Україна може не вважати Польщу союзником через суперечки щодо перейменування українського підрозділу на честь Героїв УПА. Після цього перейменування президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити українського колегу Володимира Зеленського ордена Білого Орла, який у квітні 2023 року Зеленському вручив попередник Навроцького Анджей Дуда.

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«Президент Навроцький вважає, що нарощування антиукраїнських настроїв — це хороший спосіб завоювати голоси виборців. Це дуже шкодить Польщі», — сказав Павел Залевський.

Щодо винищувачів МіГ-29, то 15 червня заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Польща призупинила передачу Україні залишків цих літаків, оскільки українська сторона ще не виконала умов двосторонньої угоди щодо обміну військовими технологіями.