Варшава не погодиться з ситуацією, коли питання безпеки та контактів з РФ вирішуються лише найбільшими країнами ЄС, без участі Польщі.

Про це заявив польський прем'єр Дональд Туск 18 червня на саміті ЄС, повідомила радіостанція RMF FM .

Під час дебатів деякі лідери ЄС розкритикували дії президента Європейської ради Антоніу Кошти, який встановив контакти з Москвою. За інформацією кореспондентів RMF FM, претензії стосувалися не лише самих переговорів, а й того, як вони проводилися і якими можуть бути політичні ризики. Головний закид на адресу Кошти полягав в тому, що не всі країні були поінформовані про його дії.

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Зокрема Польща, країни Балтії та низка країн Північної Європи застерігали від «надмірної довіри до Кремля». А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не буде брати зобов’язань щодо рішень, ухвалених на форумах без її участі, — зокрема у форматі E3 (Франція, Німеччина та Велика Британія).

17 червня Bloomberg з посиланням на власні джерела написало, що очільник Європейської ради Антоніу Кошта встановив контакт із представниками Кремля з метою залучення диктатора РФ Володимира Путіна до обговорення можливих шляхів завершення війни в Україні.

18 червня під час саміту Європейської ради у Брюсселі Антоніу Кошта пояснив лідерам ЄС, що відновлення обмежених дипломатичних контактів з Росією, на його думку, є необхідним для «збереження каналу зв’язку та захисту інтересів Євросоюзу» в подальшому майбутньому.

19 червня Politico опублікувало матеріал, у якому йшлося про незадоволення деяких країн ЄС контактами президента Європейської ради Антоніу Кошти з державою-агресором РФ. Зокрема спроби налагодити контакти з російським диктатором Володимиром Путіним розкритикували президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.