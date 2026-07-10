«Росіяни потирають руки». Туск закликав поляків стримати надмірні емоції заради діалогу з Україною

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск позитивно оцінив факт зустрічі президента Польщі Кароля Навроцького та президента України Володимира Зеленського . Він наголосив, що найбільше від погіршення польсько-українських відносин виграє Росія.

Про це він сказав у п’ятницю, 10 липня, під час пресконференції в Осєках Лемборських (Поморське воєводство), повідомляє PAP.

«Сигнали, які публічно надсилають обидва президенти, вказують на те, що принаймні вони обоє точно усвідомлюють, що ця криза зайшла занадто далеко і шкодить як Польщі, так і Україні», — заявив голова польського уряду.

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Також він прокоментував появу в соцмережах відео з образами на адресу польських компаній, які допомагають Україні. Він зазначив, що в інформаційному просторі поширюються провокації як антипольського, так і антиукраїнського характеру, а частину з них можуть поширювати російські боти.

Туск підкреслив, що Росія зацікавлена у розпалюванні конфліктів між двома країнами, і заявив, що уряд Польщі протидіятиме дезінформації та провокаціям. Він також наголосив, що у випадках переслідувань за національною ознакою правоохоронні органи реагуватимуть відповідно до закону.

Крім того, прем'єр повідомив, що у суботу, в річницю Волинської трагедії, планує виступити із заявою щодо суперечки між Польщею та Україною навколо діяльності УПА.

«Напередодні річниці я хотів би звернутися до всіх порядних, мудрих і відповідальних українців. Пам’ятайте, що ця велика європейська спільнота побудована на правді, а правда є абсолютно необхідною основою примирення. Тому я розраховую на переосмислення з українського боку, але також звертаюся до всіх у Польщі із закликом стримати надмірні емоції», — заявив Туск.

У середу, 8 липня, Навроцький повідомив, що зустрічався із Зеленським під час вечері лідерів перед самітом НАТО в Анкарі. Він наголосив на важливості діалогу між Україною і Польщею попри двосторонні суперечності.

8 липня президенти провели ще одну зустріч. Зеленський назвав розмову «важливою і потрібною» й заявив, що вона тривала понад годину. Навроцький, своєю чергою, сказав, що під час зустрічі з українським колегою сторонам не вдалося вирішити історичні суперечки між країнами, хоча розмова була конструктивною.

Загострення відносин між Україною та Польщею — головне

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19 червня Навроцький позбавив Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого Орла. Він обурився рішенням присвоїти одному з підрозділів ЗСУ назву на честь Героїв УПА.

Зеленський після цього порівняв польського президента з колишнім угорським прем'єром Віктором Орбаном, який спекулював на українській темі заради передвиборчих рейтингів, і назвав ситуацію «історією, яка закінчиться погано».

На тлі загострення відносин Зеленський не поїхав на Конференцію з відновлення України у Гданську. Українську делегацію на заході, що відбувся 25−26 червня, очолювала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

28 червня під час виступу з нагоди Дня Конституції Зеленський оголосив, що направив до парламенту законопроєкт Про Український національний пантеон. Документ передбачає вшанування «найвидатніших представників української нації».

Польське видання Onet з посиланням на джерела повідомило, що в уряді Польщі «здивовані» рішенням Зеленського і вважають, що законопроєкт може погіршити відносини між країнами.

3 липня у Варшаві відбулася зустріч Андрія Сибіги та його польського колеги Радослава Сікорського, під час якої Сибіга запропонував пакет антикризових заходів. Серед них — організація зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни.