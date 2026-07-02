Міністри закордонних справ України та Польщі завтра зустрінуться у Варшаві — ЗМІ

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський та його український колега Андрій Сибіга під час пресконференції, 12 вересня 2025 року (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський і Андрій Сибіга зустрінуться у п’ятницю, 3 липня, у Варшаві. Про це повідомляє Polsat News із посиланням на джерело в МЗС Польщі.

Очікується, що під час переговорів сторони обговорять польсько-українські відносини та ситуацію на фронті.

Зустріч відбудеться на тлі зростання напруженості між Варшавою та Києвом, яка посилилася після рішення президента України Володимира Зеленського про присвоєння спецпідрозділу ССО імені Героїв УПА.

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Напередодні видання WP повідомляло, що після ухвалення Верховною Радою закону про Національний пантеон глава МЗС України Андрій Сибіга може привезти до Варшави компромісну пропозицію. Точні дати візиту тоді не уточнювалися.

За даними видання, серед можливих ініціатив — пропозиція включити до Пантеону Марка Безручка, генерала армії Української Народної Республіки.

Конфлікт між Україною та Польщею — що відомо

19 червня польський президент Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла, заявивши, що присвоєння українській військовій частині найменування на честь Героїв УПА виходить далеко за межі внутрішніх справ України.

Вже наступного дня, 20 червня, низка українських політиків та посадовців оголосили, що на знак протесту відмовляються від своїх польських нагород, серед яких виявилися голова ОП Кирило Буданов, а також колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що особисто відправив президенту Польщі орден Білого Орла назад, опублікувавши фотографії з відділення Нової пошти.

Згодом, 29 червня, видання Onet повідомило, що в польському уряді були відверто здивовані рішенням Володимири Зеленського внести до Верховної Ради законопроєкт про український національний пантеон, припустивши, що цей крок лише погіршить відносини.

Наразі у Варшаві вирішили не поспішати з офіційною реакцією на створення пантеону, плануючи спершу дочекатися остаточного варіанту проєкту та повного переліку імен, які планується до нього включити.

Згідно з текстом проєкту закону, він визначає правовий статус національного пантеону і буде вшановувати «найбільш видатних представників української нації, які зробили винятковий, історично значущий внесок» у здобуття та відновлення незалежності України, її розвиток, формування української нації, збройних сил, культури, мистецтва, науки, спорту, становлення мови, розвиток громадянського суспільства та релігії.