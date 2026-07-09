«Росія знову щось планує». Сікорський попередив про нові провокації Кремля

9 липня, 23:00
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава має достовірну інформацію про те, що Росія "знову щось планує"

Про це Сікорський заявив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро, пише RMF24.

Він додав, що метою цих попереджень є стримування Росії від провокацій.

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«Те, що росіяни атакують наші системи внутрішньопартійної конкуренції, нашу критичну інфраструктуру або використовують кораблі „тіньового флоту“ для картографування критичної інфраструктури, — усе це відомо. Але також відомі підпали, атаки на залізничні колії, удари дронами та відправлення ескадронів смерті для вбивства ворогів Владіміра Путіна. Усе це є ворожою діяльністю. Ми нічого подібного в Росії не робимо», — сказав Сікорський.

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Глава польської дипломатії нагадав, що перед повномасштабним вторгненням в Україну Росія планувала здійснити провокації — класичні операції під чужим прапором — аби створити привід для початку війни.

За його словами, тоді про це попереджали спецслужби США, і це змусило Росію відмовитися від проведення провокацій.

«Сьогодні ви маєте мені повірити — і не лише мені, а й іншим країнам: ми маємо достовірну інформацію про те, що росіяни знову щось планують. Мета цих попереджень — відмовити їх від здійснення цих провокацій. Сподіваємося, що саме так і станеться», — додав Сікорський.

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Своєю чергою глава МЗС Франції підтвердив, що Париж також фіксує посилення гібридної активності Росії.

За його словами, Польща та Франція вже чотири роки перебувають у центрі російських гібридних атак, а в міру того, як Росія стикається з дедалі більшими труднощами на полі бою, Москва все частіше вдається до провокацій.

3 липня польський прем'єр Дональд Туск прокоментував статтю The Telegraph, у якій йдеться про те, що США попередили Польщу про збройну «провокацію» РФ на території країни. Він каже, що Варшава інтенсивно готується до різних сценаріїв.

Видання The Telegraph з посиланням на джерела, близькі до польського президента Кароля Навроцького, писало, що США попередили, що країна-агресорка РФ планує збройну «провокацію» на території Польщі. Це можуть бути удари ракетами, дронами або перетин кордону російськими солдатами.

Редактор: Олена Івашків

Теги:   Росія Польща Російська агресія Франція Радослав Сікорський

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