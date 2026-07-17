Сейм Польщі ухвалив резолюцію про вшанування жертв Волинської трагедії: МЗС України відреагувало

Польський Сейм у п’ятницю, 17 липня, одностайно ухвалив резолюцію про вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії 1943–1944 років.

Про це повідомила PAP.

В ухваленому документі польська сторона також наголошує на важливості пошуку останків, проведення ексгумацій та гідного поховання загиблих внаслідок трагічних подій на Волині.

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Як заявив у Сеймі депутат-доповідач Тадеуш Самборський від Польської селянської партії, в ухваленій революції «дуже чітко висловлено вдячність і повагу до всіх благородних і справедливих українців, які, ризикуючи власним життям, рятували своїх сусідів».

Водночас Самборський наполягав на тому, що здебільшого жертвами були «беззахисні мешканці сіл і міст — цивільні особи», які загинули через дії «українських націоналістичних формувань, що брали участь у злочинах».

На ухвалення резолюції польським Сеймом відреагувало Міністерство закордонних справ України. У офіційному коментарі МЗС нагадало, що 11 липня українська сторона на найвищому рівні віддала шану всім жертвам Волинської трагедії.

«Україна цінує Польщу як одного з найближчих союзників у протистоянні російській агресії та переконана: біль минулого не повинен роз'єднувати народи, об'єднані сьогодні спільними цінностями, спільним ворогом, спільним європейським майбутнім», — наголосили в українському МЗС.

11 липня посол України в Польщі Василь Боднар вшанував жертв Волинської трагедії покладанням вінка до пам’ятника у Волинському сквері у Варшаві.

Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення 11 липня заявив, що Україна зацікавлена у прискоренні пошукових робіт у селах, де можуть бути поховання жертв Волинської трагедії.

Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич зазнав критики з боку деяких польських політиків після того, як під час заходів з ушанування жертв Волинської трагедії в місті Олика Волинської області виголосив промову зі згадкою про українських жертв.