«Залишився і в Катерини II, і у Муссоліні». Ексглава МЗС Кулеба оцінив рішення Навроцького позбавити Зеленського ордена

Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла є тим скандальнішим, що його не позбавлені ані російська імператриця Катерина II, ані італійський диктатор Беніто Муссоліні.

Про це 19 червня написав на своїй сторінці у Facebook Дмитро Кулеба, колишній міністр закордонних справ України.

За його словами, Катерина II колись прямо знищила польську державу шляхом поділу — у 1795 році. А Муссоліні був союзником німецького диктатора Адольфа Гітлера у 1939 році, коли той також знищував Польщу.

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«Що об'єднує цих двох людей, яких розділяє понад 150 років? (…) Обидва досі залишаються кавалерами найвищої польської нагороди — Ордена Білого Орла. Але президент Польщі Кароль Навроцький вирішив, що саме президента України Володимира Зеленського слід позбавити цього ордена. Не тих б'єш, Навроцький. Рейтинг і ненависть до українців засліплюють очі, якими треба бачити реальну загрозу для Польщі. Але з нею воює Україна, а не президент Навроцький», — підсумував Кулеба.

Загострення відносин між Україною та Польщею — головне

26 травня указом президента Зеленського № 440/2026 Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ було присвоєно почесне найменування на честь Героїв УПА.

Після цього президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, який у квітні 2023 року президенту України вручив попередник Навроцького Анджей Дуда. Сам Дуда заявив, що нагороду Зеленському вручали «в інший час і за інших обставин».

8 червня прессекретар Кароля Навроцького Рафал Лескевич повідомив, що капітула ордена Білого Орла подала польському президенту свої пропозиції щодо можливого позбавлення Володимира Зеленського цієї нагороди. За словами Лескевича, остаточне рішення Навроцький ухвалить у «належний час».

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький у відеозверненні заявив, що позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди країни.

За словами Навроцького, присвоєння одній з українських військових частин назви на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

«Польща неодноразово наголошувала українській стороні на особливій важливості цього питання. Ми доносили свою позицію та очікування щодо повторного розгляду наслідків цього рішення для відносин між нашими державами. Зрештою позиція української сторони не змінилася», — заявив польський президент.

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У відповідь глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що відмовляється від Командорського хреста зі зіркою ордена За заслуги перед Польщею.

«Рішення позбавити президента України ордена Білого орла — це стратегічна помилка президента Польщі, від якої виграє лише Москва. (…) На тлі таких необачних дій я не бачу можливості зберегти присвоєну мені в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща — Командорський хрест із зіркою ордена За заслуги перед Польщею. Незабаром я поверну його Польщі», — написав він.