Польська поліція заявила, що не пов’язує пошкодження могили Богдана Лепкого з націоналістичними мотивами

5 липня, 21:58
Могила Богдана Лепкого на Раковицькому цвинтарі у Кракові до пошкодження (Фото: Локальна Історія)

Могила Богдана Лепкого на Раковицькому цвинтарі у Кракові до пошкодження (Фото: Локальна Історія)

Польські правоохоронці заявили, що не вбачають націоналістичних мотивів у пошкодженні могили українського письменника Богдана Лепкого у Кракові. 

Про це написало видання Fakt у неділю, 5 липня, з посиланням на пресслужбу Головного управління Малопольської воєводської комендатури поліції.

Там заявили, що отримали повідомлення щодо пошкодження могили саме 5 липня і що пошкодження могло статися протягом останніх двох тижнів.

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«Було проведено перевірку на місці, наразі тривають заходи для встановлення всіх обставин справи», — зазначили в поліції. І наголосили, що «не пов’язують цей інцидент з націоналістичними мотивами».

5 липня речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що на Раковицькому кладовищі в польському Кракові було пошкоджене місце поховання видатного українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого.

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За словами Тихого, з надгробка було викрадено барельєф письменника.

Речник МЗС заявив, що українська сторона розцінює пошкодження могили Богдана Лепкого «як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща».

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Польща Провокація Вандалізм Краків

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