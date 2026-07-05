Польська поліція заявила, що не пов’язує пошкодження могили Богдана Лепкого з націоналістичними мотивами

Могила Богдана Лепкого на Раковицькому цвинтарі у Кракові до пошкодження (Фото: Локальна Історія)

Польські правоохоронці заявили, що не вбачають націоналістичних мотивів у пошкодженні могили українського письменника Богдана Лепкого у Кракові.

Про це написало видання Fakt у неділю, 5 липня, з посиланням на пресслужбу Головного управління Малопольської воєводської комендатури поліції.

Там заявили, що отримали повідомлення щодо пошкодження могили саме 5 липня і що пошкодження могло статися протягом останніх двох тижнів.

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«Було проведено перевірку на місці, наразі тривають заходи для встановлення всіх обставин справи», — зазначили в поліції. І наголосили, що «не пов’язують цей інцидент з націоналістичними мотивами».

5 липня речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що на Раковицькому кладовищі в польському Кракові було пошкоджене місце поховання видатного українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого.

За словами Тихого, з надгробка було викрадено барельєф письменника.

Речник МЗС заявив, що українська сторона розцінює пошкодження могили Богдана Лепкого «як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща».