Польща підтримуватиме Україну в її обороні проти російської агресії, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Фото: REUTERS/Lukasz Glowala)

Політика Польщі щодо війни Росії в Україні є стабільною і не залежатиме від політичних емоцій чи політичних ігор між політичними партіями в Польщі.

Про це повідомили у пресслужбі Канцелярії прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска у X.

«Як я вже казав учора, але хочу це особливо підкреслити, Польща підтримуватиме Україну в її обороні проти російської агресії. І, як я вже наголошував, не лише з міркувань порядності та солідарності, а насамперед з міркувань нашої безпеки, наших національних інтересів», — наголосив Туск.

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Він відкреслив, що якщо певні політики мають намір спекулювати на антиукраїнських настроях, щоб здобути якусь популярність, то «ми, безумовно, не братимемо в цьому участі».

«Ми хочемо, як і раніше, раціонально оцінювати, що нам вигідно, а що ні у відносинах з Україною. Ми не наївні. Коли потрібно було захищати польських фермерів від надмірного імпорту з України, ми приймали жорсткі рішення», — нагадав Туск.

Загострення відносин між Україною та Польщею — головне

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив свого українського колегу Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого Орла. Навроцький обурився рішенням присвоїти одному з підрозділів ЗСУ назву на честь Героїв УПА.

Після цього Зеленський порівняв польського президента з колишнім угорським прем'єром Віктором Орбаном, який спекулював на українській темі заради передвиборчих рейтингів, і назвав ситуацію «історією, яка закінчиться погано».

20 червня низка українських політиків і чиновників оголосили, що відмовляються від своїх польських нагород. Серед них — голова ОП Кирило Буданов, президент України у 1994—2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005—2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014—2019 роках Петро Порошенко.

Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що надіслав президенту Польщі орден Білого Орла, опублікувавши фотографію з відділення Нової пошти.

На тлі загострення відносин президент України не поїхав на Конференцію з відновлення України у Гданську. Українську делегацію на заході, що відбувся 25−26 червня, очолювала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

28 червня під час виступу з нагоди Дня Конституції Володимир Зеленський оголосив, що направив до парламенту законопроект Про Український національний пантеон. Документ передбачає вшанування «найвидатніших представників української нації».

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Польське видання Onet з посиланням на джерела в уряді повідомило, що в уряді Польщі «здивовані» рішенням президента Зеленського і вважають, що законопроект може погіршити відносини між країнами.

30 червня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не підтримає вступ України до Євросоюзу, якщо Київ не змінить підхід до вшанування діячів ОУН та УПА.

1 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 15360 про створення Українського національного пантеону. За проєкт у першому читанні та в цілому проголосували 287 депутатів.

3 липня у Варшаві відбулася зустріч Андрія Сибіги та його польського колеги Радослава Сікорського, під час якої Сибіга запропонував пакет антикризових заходів, серед яких — організація зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни.