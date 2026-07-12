Польща передала Україні п’ять ракет для системи Patriot, а натомість США пообіцяли їй удесятеро більше, якщо вони знадобляться в разі загрози, повідомляє Defense Express .

Загалом Польща має до 208 зенітних ракет PAC-3 MSE. Тепер стало відомо, скільки таких ракет Польща передала Україні зі своїх запасів — усього п’ять одиниць.

Видання зазначає, що п’яти ракет не вистачить навіть для повного спорядження однієї пускової установки Patriot, яка вміщує до шести таких ракет.

Реклама

Водночас, щоб передати Україні ці п’ять зенітних ракет, Польща «виторгувала» у США та генерального секретаря НАТО Марка Рютте просто «золоті» умови для себе, зазначає видання. Американська сторона запропонувала, що Польща отримає вдесятеро більше ракет і систем цього типу протягом перших 24 годин у разі виникнення загрози для країни.

«Тобто за цими умовами, якщо Польща передасть Україні одну ракету PAC-3 MSE, то щойно вони знадобляться їй для захисту, протягом 24 годин вона отримає натомість 10 таких ракет. Відповідно, за п’ять ракет, переданих Україні, Польща отримає 50 ракет», — йдеться в матеріалі.

Водночас журналісти зазначають: досить дивно, що Польща, яка отримала такі сприятливі умови, все одно передала Україні лише п’ять ракет для Patriot.

8 липня Польща вперше офіційно підтвердила, що передала Україні зенітні керовані ракети PAC-3 MSE. для систем протиповітряної оборони Patriot. Через обмежені запаси цього озброєння допомога, ймовірно, складалася лише з кількох десятків ракет або меншої кількості.

Наприкінці травня 2026 року президент Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу та Конгресу термінового листа з попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Пізніше Зеленський повідомив журналістам, що в листі до американського колеги він укотре запросив ліцензію на виробництво протибалістичних ракет Patriot.

Інфографіка: NV

Останнім часом країна-агресор Росія посилила масовані удари по українських містах на тлі успішних ударів України засобами великої дальності. Під час масованої атаки на Київ 6 липня Україна не змогла перехопити жодної балістичної ракети через критичний дефіцит ракет для систем Patriot — єдиних систем в арсеналі України, здатних збивати балістику. Унаслідок цієї атаки на столицю загинуло 19 людей.

Реклама:

8 липня в межах саміту НАТО в Анкарі під час пресконференції з президентом Зеленським президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot.

«Мені на вушко шепнули, що ми надамо їм [Україні — ред.] право виробляти [ракети для — ред.] Patriot… Ми покажемо їм, як це робиться — це дуже складно, але ви швидко зрозумієте, у чому складність… Ми говоритимемо [з Володимиром Зеленським — ред.] про те, щоб надати їм ліцензії на виробництво Patriot. Досить круто, правда?» — сказав глава Білого дому.