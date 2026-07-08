Польща вперше офіційно підтвердила передачу Україні ракет PAC-3 MSE для Patriot

Польща вперше офіційно підтвердила, що передала Україні зенітні керовані ракети PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot. Через обмежені запаси цього озброєння допомога, ймовірно , складалася лише з кількох десятків ракет або меншої кількості.

Про це повідомило видання Defense Express.

Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оприлюднив перелік озброєння, яке Варшава передала Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ. Серед нього вперше офіційно згадуються ракети PAC-3 MSE для комплексів Patriot.

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Водночас польська сторона не уточнила, скільки саме ракет отримала Україна.

За даними Defense Express, Польща наразі експлуатує дві батареї Patriot, придбані у США у 2018 році в межах першого етапу програми Wisła. Контракт вартістю 4,75 млрд доларів передбачав постачання 208 ракет PAC-3 MSE.

Експерти припускають, що Варшава навряд чи могла істотно скоротити власні запаси, тому Україні, ймовірно, передали лише кілька десятків ракет або навіть менше. Точна кількість офіційно не розкривається.

PAC-3 MSE є найсучаснішою модифікацією ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Вони призначені насамперед для знищення балістичних ракет і вважаються одним із найефективніших засобів протидії таким цілям.

Як зазначає Defense Express, дефіцит цих боєприпасів залишається однією з ключових проблем української протиповітряної оборони. За інформацією видання, під час однієї з останніх масованих російських атак українські сили не змогли перехопити жодної балістичної ракети через нестачу відповідних ракет-перехоплювачів.

Перші непрямі підтвердження передачі PAC-3 MSE з боку Польщі з’явилися у квітні 2026 року. Після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» українська сторона подякувала партнерам за передачу ракет і комплектуючих до Patriot, серед яких згадувалася й Польща.

Крім того, у квітні Командування Повітряних сил ЗСУ опублікувало відео про бойову роботу Patriot, у якому також висловило подяку Польщі за надані ракети.

Коли саме Польща передала Україні PAC-3 MSE, офіційно не повідомлялося. Водночас Defense Express припускає, що це могло відбутися протягом перших місяців 2026 року.