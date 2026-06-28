Польща вилучить за борги будівлю генерального консульства РФ у Гданську

Про це повідомляє Fakt.

Будівля була останнім консульством РФ, що працювало в Польщі. Воно припинило роботу в грудні 2025 року. У квітні там відключили електроенергію та опалення через борги у розмірі 5,5 млн злотих; за відсотками МЗС РФ заборгувало ще 3 млн злотих.

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Будівля генерального консульства РФ у Гданську функціонувала з 1951 року. Росія стверджує, що нерухомість є її власністю, тоді як польська влада стверджує, що вона належить державній скарбниці.

«Згідно з інформацією, що є в розпорядженні Генеральної прокуратури Республіки Польща, Російська Федерація не покинула будівлю колишнього консульства за адресою вулиця Баторего, 15 у Гданську», — повідомив виданню радник Генеральної прокуратури Войцех Муравський.

Зараз польські чиновники вживають відповідних заходів і подали позов про звільнення приміщення.

Рішення про відкликання згоди на діяльність місії було оголошено міністром закордонних справ Радославом Сікорським у листопаді 2025 року. Це була відповідь уряду на диверсійну діяльність, спрямовану проти польської залізничної інфраструктури.