«Україна це все проходила». Чому саме Польща може стати наступним об'єктом агресії РФ і чому там до цього не готові — інтерв'ю з політологом

4 липня, 14:09
NV Преміум
РФ готує гібридні атаки на Польшу, Путіну потрібна перемога (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

РФ готує гібридні атаки на Польшу, Путіну потрібна перемога (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Автор: Юлія Петрова

США попередили Польщу про підготовку російських провокацій, які можуть розпочатись вже за кілька місяців. Чому саме Польща може стати потенціальною жертвою РФ, а не країни Балтії, і чому поляки не хочуть вчитися на досвіді України, розповів в ефірі Radio NV політолог Петро Олещук. 

 — Якщо переможних перемог у РФ не буде, чи чекати подальшої ескалації і великого гніву російського диктатора Володимира Путіна (це я іронізую зараз)?

— Ми ж бачимо, наприклад, вчорашню публікацію The Telegraph про те, що Росія готує якісь провокації проти Польщі, про що вже повідомили американські спецслужби польський уряд. Там різні формати гібридних провокацій — від обстрілів до «зелених чоловічків», які нібито випадково можуть опинитися на території Польщі.

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Це теж може бути один з напрямків ескалації, щоб вкинути уже таку справжню велику перемогу, що Росія показує НАТО його місце і відповідним чином нарешті наситити перемогою усіх росіян, щоб вони радо погодились на необхідність продовження війни. Тобто такі сценарії теж не виключаються.

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Я думаю, що якщо Путін відчуватиме, що ці всі його перемоги з Костянтинівкою не сильно переконують громадян, може вони підуть і таким шляхом теж.

— А як ці загрози в Польщі зараз сприймають, маю на увазі, про можливі провокації з боку Росії? Тому що читала реакцію польського прем'єра Дональда Туска, який каже: «Ми готові до будь-яких ситуацій», але паралельно ті ж польські МіГи не надаються Україні. Кажуть: «Ми їх краще поріжемо, аніж вам віддамо».

Теги:   Інтерв'ю NV Radio NV Польща Україна-Польща

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