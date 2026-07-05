Після заяв про таємну передачу ракет для Patriot Польща повідомила, що розсекретить інформацію про військову допомогу Україні

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відрегував на заяви про таємну передачу ракет Україні (Фото: REUTERS/Lukasz Glowala)

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що дав доручення розсекретити інформацію про військову допомогу Україні у період з 2022 до 2026 року і провести розслідування щодо розкриття державної таємниці.

Про це Косіняк-Камиш написав у Х у неділю, 5 липня.

Він зауважив, що процес передачі військового обладнання розпочав попередній польський уряд, у якому очільником Міноборони був Маріуш Блащак, і що про кожну таку передачу інформують президента Польщі: нині — Кароля Навроцького, раніше — Анджея Дуду.

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Також Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що доручив Службі військової контррозвідки «з'ясувати, хто навмисно прагнув розголошення державної таємниці».

«Ми діємо в умовах війни біля наших кордонів, і кожна дія, спрямована проти державних інтересів Польщі, ставить під загрозу безпеку польських громадян», — наголосив Косіняк-Камиш.

Він пообіцяв притягнути до відповідальності «всіх, незалежно від наявності депутатського чи іншого імунітету».

4 липня віцемаршал польського Сейму і співголова ультраправої партії Конфедерація Кшиштоф Босак заявив, що у березні уряд Польщі таємно передав Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot.