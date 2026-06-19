Кремль відповів на європейські умови для миру статтею Лаврова, Politico відмовився її друкувати

Видання Politico відмовилося публікувати статтю міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова Україна, Європа та глобальна безпека , в якій Москва відкинула європейські мирні ініціативи як «ультиматум».

Про це заявило МЗС Росії, опублікувавши статтю Лаврова на своєму офіційному сайті.

У матеріалі, просякнутому російськими пропагандистськими наративами, йдеться про те, що Росія нібито «не відмовляється від контактів ні з ким». При цьому Росія сприймає Європу як сторону, зацікавлену в поразці РФ.

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«Відповідно, діалог з Європою не може будуватися так, ніби вона є неупередженим стороннім спостерігачем», — стверджує Лавров.

Лавров знову заявив, що цілі РФ у війні проти України мають бути досягнуті, але знову не озвучив їх. При цьому глава МЗС РФ заявив про багатополярність світу та про те, що структуру безпеки необхідно змінювати.

Лавров стверджує, що для діалогу необхідно відновити довіру, а її «можна повернути практичними кроками». Він також звинуватив європейських дипломатів у реалізації «експансіоністських» задумів.

Раніше лідери Великої Британії, Німеччини та Франції за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 7 червня визначили умови для справедливого миру в Україні.

Зазначається, що було визначено п’ять умов, які необхідно створити для справедливого та міцного миру:

негайне та повне припинення вогню;

нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів;

після набрання чинності перемир’я Україна має отримати надійні та юридично зобов’язуючі гарантії безпеки на основі зобов’язань, прийнятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі в січні 2026 року — це включає розгортання багатонаціональних сил в Україні;

російські активи залишатимуться замороженими доти, доки РФ не припинить війну та не компенсує Україні збитки;

у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси у сфері безпеки: елементи переговорів, що стосуються ЄС та НАТО, вимагатимуть згоди відповідних країн-членів ЄС та НАТО.

7 червня Зеленський повідомив про зустріч у Лондоні з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у форматі E3 — Україна. Вони обговорили ситуацію на полі бою та захист від балістичних загроз.