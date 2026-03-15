Туск заявив про загрозу виходу Польщі з ЄС

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про реальну загрозу Polexit — виходу Польщі з Євросоюзу, а також про те, що праві в Європі, Росія та американська політсила MAGA хочуть знищити ЄС .

«Polexit сьогодні - це реальна загроза! Цього хочуть як Конфедерація, так і більшість партії Право і справедливість (PiS). Навроцький — їхній покровитель. Росія, американська партія MAGA та європейські праві на чолі з Орбаном хочуть знищити ЄС. Це буде катастрофою для Польщі. Я зроблю все, щоб їх зупинити», — написав Туск на своїй сторінці у соцмережі X.

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У січні прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не планує виходити з Євросоюзу, проте у його керівництві нібито цього року може настати дезінтеграція, через що ЄС «розвалиться сам по собі».

У січні 2020 року з ЄС вийшла Велика Британія. Через п’ять років більшість британців вважали, що це негативно вплинуло на багато показників та виступали за тісніші відносини з Європою.