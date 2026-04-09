Ключовий союзник Росії в її війні проти України випробовує новітню зброю — Bloomberg

9 квітня, 15:56
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відвідує базу підготовки спецназу в Північній Кореї, знімок було опубліковано 29 березня 2026 року (Фото: KCNA via REUTERS)

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відвідує базу підготовки спецназу в Північній Кореї, знімок було опубліковано 29 березня 2026 року (Фото: KCNA via REUTERS)

Північна Корея цього тижня провела серію випробувань нових видів озброєння, серед яких електромагнітна зброя і зенітна ракета.

Про це в четвер, 9 квітня, пише агентство Bloomberg, вказуючи, що випробування відбуваються в той момент, коли увага всього світу сфокусована на війні в Ірані.

Згідно з повідомленням державного агентства КНДР KCNA, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що електромагнітна зброя і бомба з вуглецевого волокна — це спеціальні засоби стратегічного характеру, які можна комбінувати та застосовувати з різною військовою метою.

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Цей тип зброї зазвичай використовує електромагнітну енергію, а не вибухівку, для руйнування або пошкодження цілей, особливо електронної інфраструктури, зазначає Bloomberg.

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Пхеньян також повідомив про перевірку «бойової надійності мобільної зенітної ракетної системи малої дальності». Крім того, стверджується, що були проведені додаткові випробування, щоб оцінити бойове застосування і потужність касетних боєголовок тактичної балістичної ракети.

Випробування відбуваються в період, коли США відволікаються на Іран, а Пхеньян продовжує поглиблювати зв’язки з Москвою і зміцнювати наявні зв’язки з Пекіном, зазначає Bloomberg.

Агентство також нагадує, що Північна Корея стала ключовим союзником Росії в її війні проти України, направивши на допомогу російській армії солдатів, а також контейнери зі зброєю і боєприпасами.

Нещодавно Пхеньян поставив собі за мету модернізувати свої можливості в галузі звичайного озброєння, і цей крок, судячи з усього, дасть змогу винести уроки, які можуть допомогти Росії, констатує Bloomberg.

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Редактор: Кулакова Ксенія

Теги:   КНДР Кім Чен Ин Зброя Війна Росії проти України

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