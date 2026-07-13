Сенатор США Ліндсі Грем спілкується з представниками ЗМІ після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, 10 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Незадовго до того, як у суботу ввечері до будинку сенатора Ліндсі Грема прибули працівники екстрених служб, республіканець востаннє з’явився на публіці, стоячи біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

Про це в понеділок, 13 липня, пише газета The Wall Street Journal (WSJ) у розгорнутому матеріалі про останню місію Грема, яку він присвятив підтримці України та посиленню санкційної політики США щодо РФ.

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Сенатор-республіканець, який мав довірливі стосунки з президентом США Дональдом Трампом, провів свої останні дні як впливовий політичний діяч: він зустрічався з іноземними лідерами, наполягав на жорсткій зовнішній політиці США та планував узяти участь в ефірах новинних програм у неділю.

За словами його колег, у суботу, після повернення до Вашингтона, Грем був втомленим і водночас задоволеним після низки зустрічей у Європі та Україні.

Свій 71-й день народження (9 липня) Ліндсі Грем провів у дорозі, натхненний самітом НАТО в Анкарі (Туреччина), на якому президент США Дональд Трамп схвально відгукнувся про Альянс і висловив підтримку Україні, зазначає WSJ.

Ключовим було те, що переглянуту версію законопроєкту про антиросійські санкції зрештою підтримав Білий дім.

Ліндсі Грем тривалий час намагався переконати Конгрес і Білий дім підтримати законопроєкт, спрямований на посилення тиску на РФ. У саміті НАТО, в якому брали участь Дональд Трамп, деякі члени його адміністрації та європейські лідери, Ліндсі Грем побачив слушну нагоду заручитися підтримкою жорсткіших заходів.

Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським американський лідер, зокрема, високо оцінив боєздатність України. Заяви Трампа різко контрастували з минулорічною напруженою зустріччю, зазначає видання.

У публікації наголошується, що законодавці та європейські посадовці, які були присутні на саміті, вказали, що ця зустріч Трампа із Зеленським підтвердила правильність стратегії, обраної сенатором-республіканцем, — діяти на довгострокову перспективу, підтримуючи Україну за лаштунками попри коливання Трампа між проросійською та проукраїнською позиціями.

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У четвер Грем вилетів із Туреччини, щоб здійснити черговий візит до України. Щоб дістатися до Києва, йому довелося скористатися поїздом із Польщі — дорога тривала близько 10 годин.

Коли Зеленський зустрівся з Гремом, вони обмінялися усмішками й потиснули один одному руки. Президент України привітав сенатора з днем народження та поцікавився його справами. «Старший, але не мудріший», — сказав Грем.

Того ж дня сенатор разом із колегами оголосив про досягнення домовленості з адміністрацією Трампа щодо просування переглянутої версії законопроєкту про санкції проти Росії. У Києві Ліндсі Грем розповів журналістам, що цієї домовленості було досягнуто за 30 хвилин до того.

За словами члена Палати представників Майкла Маккола, підтримання інтересу Трампа до підтримки України значною мірою було заслугою Грема. Сенатор і президент разом грали в гольф, і в них було достатньо часу, щоб усе обговорити, зазначив Маккол.

Смерть Ліндсі Грема — що відомо

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем помер увечері 11 липня після раптового погіршення самопочуття, повідомили в його офісі. Телеканал NBC News повідомив, що в суботу ввечері служби екстреної допомоги отримали виклик через серцевий напад у будинку Грема на Капітолійському пагорбі.

Згідно з даними судово-медичних експертів та офіційною заявою представників політика, причиною смерті стало розшарування аорти на тлі атеросклеротичного серцево-судинного захворювання.

Офіційну причину буде оголошено після завершення токсикологічних і мікроскопічних досліджень.

10 липня 71-річний сенатор перебував з візитом в Україні та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Він був послідовним прихильником України.

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Останнім часом Ліндсі Грем просував законопроєкт про санкції проти Росії, а 10 липня заявив, що сенаторам вдалося досягти згоди з Білим домом щодо нової версії документа.