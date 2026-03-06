Підозра «у відмиванні грошей». В Угорщині підтвердили затримання працівників Ощадбанку та заявили, що серед них є ексгенерал спецслужб

В Угорщині заявили, що затримання інкасаторів Ощадбанку пов’язано з підозрою «у відмиванні коштів» (Фото: Ощадбанк / Flickr)

Національне податково-митне відомство Угорщини в п’ятницю, 6 березня, заявило про затримання сімох працівників Ощадбанку через підозру «у відмиванні грошей».

Про це повідомили у відомстві, пише Index.

Там стверджують, що серед затриманих був колишній генерал українських спецслужб, а також два броньовані інкасаторські автомобілі, які мали доставити з Австрії до України 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота.

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Національна податкова та митна служба (NAV) відкрила кримінальне провадження за підозрою «у відмиванні коштів». За даними відомства, лише цього року через територію Угорщини в Україну перевозили понад 900 млн доларів, 420 млн євро та 146 кг золота.

Там зазначили, що розслідування ведеться відповідно до Кримінального процесуального кодексу за участю Антитерористичного центру.

У відомстві заявили, що відразу поінформували українську консульську службу, проте відповіді від неї поки не надходило.

Раніше повідомлялося, що в Угорщині затримали сімох працівників Ощадбанку і захопили два інкасаторські автомобілі з готівкою і цінностями на суму близько $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

За інформацією поінформованого джерела NV, затримані перебувають в Антитерористичному центрі.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав це захоплення заручників і крадіжку грошей державним тероризмом і повідомив про офіційну ноту з вимогою негайного звільнення українців.

Зв’язок зі співробітниками Ощадбанку втрачено, їхній поточний стан невідомий. За даними GPS-сигналу, автомобілі Ощадбанку, ймовірно, залишаються в центрі Будапешта, повідомляв Нацбанк України.

Голова Нацбанку України Андрій Пишний відреагував на затримання українських інкасаторів, попередивши, що реакція на незаконні дії Угорщини буде.

