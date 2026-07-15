Росія готує локальні операції проти Литви — Науседа
Влада Литви має розвідувальні дані про нові плани Росії (Фото: REUTERS/Yves Herman)
Влада Литви має розвідувальні дані про нові плани Росії. Зокрема, противник може атакувати критичну інфраструктуру країни.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє LRT.
За словами Науседи, російський диктатор Володимир Путін, як і раніше, хоче «перевірити єдність НАТО». Саме тому він планує провокації проти Польщі та країн Балтії.
З цією метою РФ готує локальні операції проти об'єктів критичної інфраструктури регіону. Вони можуть бути здійснені із застосуванням як звичайних, так і інших засобів.
Президент Литви наголосив, що неможливо визначити конкретне місце й час, коли може статися ворожа атака.
«Інша сторона (Росія — ред.) може ще не завершити процес планування, а нам може бути відомо лише про сам факт підготовки або ймовірну мету», — пояснив Науседа.
Він також підтвердив, що Литва вже посилила захист критично важливої транспортної та енергетичної інфраструктури.
Як зазначив Науседа, його команда активно готується до широкого спектра можливих атак з боку РФ.
«Йдеться про кінетичні операції — не про масштабні дії, а про точкові кінетичні операції, які з високою ймовірністю можуть бути спрямовані проти критичної інфраструктури», — наголосив Науседа.
13 липня тимчасові повірені у справах посольств Латвії, Естонії та Литви вручили Міністерству закордонних справ (МЗС) країни-агресора РФ спільний демарш у зв’язку із заявами про нібито надання Україні повітряного простору для запуску БПЛА. У Кремлі відповіли, що Москва не планує нічого доводити.