Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє LRT.

За словами Науседи, російський диктатор Володимир Путін, як і раніше, хоче «перевірити єдність НАТО». Саме тому він планує провокації проти Польщі та країн Балтії.

Реклама

З цією метою РФ готує локальні операції проти об'єктів критичної інфраструктури регіону. Вони можуть бути здійснені із застосуванням як звичайних, так і інших засобів.

Президент Литви наголосив, що неможливо визначити конкретне місце й час, коли може статися ворожа атака.

«Інша сторона (Росія — ред.) може ще не завершити процес планування, а нам може бути відомо лише про сам факт підготовки або ймовірну мету», — пояснив Науседа.

Він також підтвердив, що Литва вже посилила захист критично важливої транспортної та енергетичної інфраструктури.

Як зазначив Науседа, його команда активно готується до широкого спектра можливих атак з боку РФ.

«Йдеться про кінетичні операції — не про масштабні дії, а про точкові кінетичні операції, які з високою ймовірністю можуть бути спрямовані проти критичної інфраструктури», — наголосив Науседа.

13 липня тимчасові повірені у справах посольств Латвії, Естонії та Литви вручили Міністерству закордонних справ (МЗС) країни-агресора РФ спільний демарш у зв’язку із заявами про нібито надання Україні повітряного простору для запуску БПЛА. У Кремлі відповіли, що Москва не планує нічого доводити.