Рада ЄС схвалила 10 мільярдів євро для Угорщини, які роками блокувалися через уряд Орбана

Рада ЄС схвалила план відновлення та стійкості (RRP) для Угорщини, що передбачає виділення 10 млрд євро. Близько 6,5 млрд євро з цієї суми становитимуть гранти, а 3,5 млрд євро – позики.

Про це Рада ЄС повідомила у п’ятницю. 10 липня.

Там пояснили, що схваленню передувало подання Угорщиною нового плану. Реалізація попереднього плану затрималась і врешті-решт унеможливилась через «зростання витрат, спричинене коливаннями цін на енергоносії, несподівані зміни геополітичної ситуації, непередбачені труднощі з реалізацією […], а також інші обставини».

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Зокрема йшлося про 10,4 млрд євро, на які Угорщина мала право в рамках фонду відновлення ЄС після пандемії COVID-19. Проте кошти були затримані через порушення Будапештом законодавства ЄС за часів прем'єрства Віктора Орбана.

Орбан очолював уряд Угорщини з 2010 року і поступився прем'єрською посадою лише після парламентських виборів у квітні 2026 року.

Переможець виборів Петер Мадяр сформував новий уряд, який переглянув план відновлення, раніше поданий адміністрацією Орбана.

У травні Мадяр уклав політичну угоду з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо 16,4 млрд євро — включно з 10 млрд євро з Фонду відновлення та стійкості (RRF), 4,2 млрд євро з фондів згуртування, пов’язаних з боротьбою з корупцією та судовою реформою, та 2,2 млрд євро, пов’язаних з академічними свободами.

До 31 серпня Угорщина повинна досягти 27 так званих суперетапів, подати заявки на оплату до кінця вересня та завершити виплати до кінця грудня. У разі невиконання цих зобов’язань Будапешт буде повинний повернути близько 1 млрд євро вже отриманих авансів.