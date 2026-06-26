Російський журналіст Тимур Олевський в інтерв’ю Radio NV - про те, чому у Кремлі повернулися до теми перемовин, та домовленості російського диктатора з білоруським щодо війни.

— Почнемо з переговорів — можливих, неможливих — між РФ та Україною за участю Європи або посередництва США. Інститут вивчення війни пише, що російський диктатор Володимир Путін та чиновники Кремля, з одного боку, заявляють, що готові вести переговори з Україною та Європою. А з іншого — наполягають на досягненні своїх початкових цілей — повної капітуляції України. Скажіть, будь ласка, як це формулюється з російського боку, що пояснюється і що відбувається у публічному просторі?

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— Тут можна запропонувати кілька сценаріїв того, що має на увазі Путін. Але треба завжди пам’ятати, що він любить, коли є кілька варіантів.

Путін поганий, ховається і тікає, поводиться агресивно та стріляє з Орєшніків у той момент, коли йому здається, що варіант дій, яким він може піти, залишається лише один.