Ультраправа партія Альтернатива для Німеччини (АдН) хоче відновити роботу російського газопроводу Північний потік . Про це повідомляє Welt у неділю, 12 квітня.

Про це зазначається у програмній заяві фракції АдН у Бундестазі, яка була прийнята на засіданні в місті Котбус.

«Ми будемо надалі диверсифікувати постачання газу та нафти в інтересах Німеччини, уникатимемо нових імпортних залежностей та забезпечимо введення в експлуатацію існуючих маршрутів постачання, таких як газопровід Північний потік», — йдеться в заяві, яку в розпорядженні має інформагентство AFP.

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Північні потоки, які були побудовані для транспортування російського газу до Німеччини, зазнали серйозних пошкоджень у вересні 2022 року.

Вибухи на Північних потоках і затримання українців — що відомо

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У ніч проти 26 вересня 2022 року три з чотирьох ниток газопроводів Північний потік-1 і Північний потік-2 було зруйновано вибухами на дні Балтійського моря в нейтральних водах. Обидва газопроводи в цей час не працювали, але були заповнені технічним газом.

Польща та Україна звинуватили у вибухах Росію, кремлівський режим зі свого боку звинуватив «англосаксів» і заперечував свою причетність.

У лютому 2024 року данські правоохоронці закрили розслідування вибухів на газопроводах Північний потік-1 і Північний потік-2 через відсутність підстав для порушення кримінальної справи. Аналогічне рішення ухвалила і Швеція.

27 серпня 2025 року Die Zeit, ARD і Süddeutsche Zeitung опублікували розслідування, в якому зазначалося, що в Німеччині встановили особи всіх підозрюваних у підриві Північних потоків. Було видано ордери на арешт шести громадян України. Як ішлося в публікації, ордери на арешт стосувалися чотирьох водолазів, фахівця з вибухівки, капітана судна і керівника групи диверсантів.

30 вересня стало відомо, що в Польщі затримали українця Володимира Журавльова, якого Німеччина підозрює в причетності до вибуху на газопроводі Північний потік. Чоловік був у розшуку на підставі європейського ордера на арешт, виданого німецьким судом.

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Глава Бюро національної безпеки Польщі Славомір Ценкевич і прем'єр країни Дональд Туск виступали проти екстрадиції і заявляли, що видача Журавльова не відповідає національним інтересам країни.

Сергія Кузнєцова, якого також підозрюють у підриві, затримали в Італії влітку на підставі європейського ордера на арешт під час відпочинку з дружиною і дітьми.

27 листопада Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини.