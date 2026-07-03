В Альтернативі для Німеччини закликали припинити допомогу Україні через звинувачення українця у справі про Північні потоки

Співголова партії Альтернатива для Німеччини Тіно Хрупалла закликав припинити військову допомогу Україні після висунення обвинувачення українцю Сергію Кузнєцову у справі про підрив газопроводів Північний потік.

Про це у четвер, 2 липня, пише Welt.

За словами політика, «вже зараз доказів достатньо, щоб припинити будь-яку військову допомогу Україні».

Хрупалла назвав підрив газопроводів «ударом по німецькій промисловості» та закликав провести повне й неупереджене розслідування, встановивши всіх причетних до організації диверсії.

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«Насамперед це означає вивести тих, хто дав наказ на цей напад, у поле зору громадськості», — заявив він.

На його думку, перевірити необхідно також роль тодішнього військового керівництва та спецслужб України.

Аварії на північних потоках / Інфографіка: NV

Справа про вибухи на Північних потоках — що відомо

Вночі проти 26 вересня 2022 року на дні Балтійського моря в нейтральних водах сталися потужні вибухи, які зруйнували три з чотирьох ниток російських газопроводів Північний потік-1 та Північний потік-2. На момент масштабної диверсії обидві магістралі не функціонували, однак залишалися заповненими технічним газом.

Згодом, у лютому 2024 року, правоохоронні органи Данії та Швеції ухвалили рішення про закриття своїх національних розслідувань щодо вибухів на газопроводах, аргументувавши цей крок відсутністю достатніх підстав для подальшого порушення кримінальних справ.

27 серпня 2025 року впливові видання Die Zeit, ARD і Süddeutsche Zeitung оприлюднили спільне розслідування, згідно з яким у Німеччині встановили особи всіх підозрюваних у підриві магістралей та видали ордери на арешт шістьох громадян України. Вже 30 вересня стало відомо про затримання на території Польщі українця Володимира Журавльова, який перебував у міжнародному розшуку на підставі європейського ордера, виданого німецьким судом.

Проте очільник Бюро національної безпеки Польщі Славомір Ценкевич та прем'єр-міністр країни Дональд Туск виступили проти його екстрадиції, заявивши, що видача Журавльова Німеччині суперечить польським національним інтересам. Іншого фігуранта справи, Сергія Кузнєцова, затримали в Італії влітку під час відпочинку з дружиною та дітьми також на підставі європейського ордера на арешт, а вже 27 листопада італійська влада екстрадувала його до ФРН.

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Президент України Володимир Зеленський 1 липня поточного року прокоментував ситуацію довкола німецького розслідування. Глава держави заявив, що офіційний Київ наразі не отримував від німецької сторони необхідних юридичних деталей справи про підрив Північних потоків. За словами президента, компетентні органи України та Німеччини мають зв’язатися між собою для з’ясування обставин, і лише після отримання вичерпної офіційної інформації українська влада зможе надати предметну та повноцінну реакцію на дії німецького правосуддя.