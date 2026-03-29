КНДР заявила про випробування двигуна для ракети, здатної досягти США

Північна Корея заявила про черговий «прорив» у розвитку ракетних технологій, які можуть бути використані для ударів по США та їх союзниках.

Про це повідомляє Assosiated Press з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин назвав це важливим досягненням, яке, за його словами, має посилити військовий потенціал країни.

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Як повідомляють північнокорейські ЗМІ, йдеться про двигун, виготовлений із композитного матеріалу на основі вуглецевого волокна, його максимальна тяга становить 2500 кілотонн. Для порівняння, під час аналогічного випробування у вересні Пхеньян заявляв про показник у 1970 кілотонн.

У КНДР стверджують, що тестування відбулося в рамках п’ятирічної програми нарощування озброєнь, спрямованої на модернізацію «засобів стратегічного удару». Цим терміном у Північній Кореї зазвичай позначають балістичні ракети з ядерними боєголовками та інші системи стратегічного озброєння.

За словами Кім Чен Ина, останні випробування мають «велике значення для виведення стратегічної військової потужності країни на найвищий рівень». Пхеньян не уточнив, де саме і коли відбувся тест.

Саме брак конкретних технічних деталей викликав сумніви у частини експертів. Зокрема, почесний науковий співробітник Інституту політики в галузі науки і технологій Південної Кореї Лі Чун Гун заявив, що звіт про випробування може бути «блефом», оскільки в ньому не розкрито ключової інформації, зокрема загального часу горіння двигуна.

Він нагадав, що після вересневого випробування Північна Корея називала той тест дев’ятим і останнім наземним випробуванням твердопаливного двигуна, який, за її твердженням, має використовуватися для міжконтинентальних балістичних ракет. Тоді спостерігачі очікували на швидкий випробувальний запуск МБР із таким двигуном, однак цього ще не сталося.