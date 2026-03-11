Північна Корея підтримала нового верховного лідера Ірану та засудила удари США та Ізраїлю

Північна Корея заявила про підтримку «рішення народу Ірану» обрати новим верховним лідером Моджтабу Хаменеї після загибелі його батька Алі Хаменеї під час ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на північнокорейські державні ЗМІ.

У Міністерстві закордонних справ Північної Кореї також заявили, що рішуче засуджують агресивні дії США та Ізраїлю які «незаконно"атакують Іран, руйнуючи мир і посилюючи нестабільність у всьому світі».

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8 березня Рада експертів Ірану обрала новим верховним лідером країни Моджтабу Хаменеї, сина загиблого аятоли Алі Хаменеї.

Повідомлення про обрання нового верховного лідера Ірану з’явились через кілька годин після того, як Армія оборони Ізраїлю попередила перед засіданням Асамблеї експертів, що «Ізраїль продовжуватиме стежити за будь-яким наступником і будь-ким, хто прагне призначити наступника», попереджаючи, що вона «не вагатиметься атакувати» будь-кого з десятків членів, які брали участь у зустрічі.

Водночас президент США Дональд Трамп ще до оголошення імені Хаменеї заявив, що новий верховний лідер Ірану «не протримається довго», якщо іранська сторона спочатку не отримає схвалення Білого дому.

9 березня газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед чинних та колишніх американських посадовців повідомила, що Дональд Трамп готовий підтримати ліквідацію Моджтаби Хаменеї, якщо той не піде на поступки, зокрема щодо ядерної програми.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану — головне

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

6 березня іранські військові заявили, що завдали ракетного удару по американському авіаносцю USS Abraham Lincoln. За їхніми словами, це була вже друга атака, проте самі США інформацію не підтверджували.

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Так само 6 березня Трамп сказав, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди, адже Вашингтон вимагає лише безумовної капітуляції Тегерану.