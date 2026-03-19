Атака на Південний Парс: що це за родовище та чому удари по таких цілях серйозно загострюють війну на Близькому Сході — The Guardian

Пожежа в районі газового родовища Південний Парс після атаки у провінції Бушер, Іран, 18 березня 2026 року (Фото: Social Media/via REUTERS)

Удари по об'єктах видобутку газу на Близькому Сході, таких як родовище Південний Парс , стали серйозною ескалацією війни. Це може мати довгострокові наслідки для світової економіки, говориться у матеріалі The Guardian 18 березня.

Південний Парс, що є найбільшим родовищем газу у світі та найбільшим джерелом внутрішньго виробництва енергії в Ірані, було уражено 18 березня. Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль атакував родовище, не проінформувавши Штати.

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Фото: The Guardian

Таким чином вперше з початку війни в Ірані під удар потрапили об'єкти, пов’язані безпосередньо з видобутком викопного палива, а не з нафтопереробкою.

Ці атаки сигналізують про потенційне поглиблення війни з довгостроковими наслідками для світової економіки, вказує The Guardian. Експерти оцінюють, що завершення бойових дій може призвести до призупинення постачань газу та нафти протягом кількох місяців, але будь-яка значна шкода самому видобутку може мати багаторічний вплив.

Зокрема, ремонт об'єкта зрідженого природного газу після потенційного ураження може зайняти кілька років.

The Guardian пояснює, що виробництво енергії в Перській затоці вже давно має соціальне, політичне та дипломатичне значення та значно виходить за межі суто економічних показників. Зокрема, енергетика є невід'ємною частиною взаємодії країн регіону між собою. Так, Саудівська Аравія вважає, що напруженість у відносинах з Іраном виснажує ресурси.

Катар, який історично був ближчим до Ірану через спільні інтереси щодо родовища Південний Парс, відчував очевидне занепокоєння з приводу атаки. Це родовище часом виступало дипломатичним мостом не лише між Дохою та Тегераном, а й у ширшому контексті, говориться у матеріалі.

18 березня, після удару по Південному Парсу, Іран двічі атакував ракетами промислову зону Ras Laffan у Катарі — один із найбільших у світі центрів зрідження природного газу, що спричинило масштабні пошкодження та пожежі на об'єкті.

Катар у відповідь оголосив персонами нон ґрата військового та безпекового аташе посольства Ірану, а також їхній персонал.

19 березня Трамп заявив, що Ізраїль завдав удару по газовому родовищу Південний Парс в Ірані «через гнів на те, що відбувається на Близькому Сході». За його словами, було уражено лише невелику його частину, і Катар не мав жодного стосунку до атаки. Трамп пригрозив Ірану знищенням Південного Парсу, якщо Тегеран не припинить удари по Катару.

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За даними WSJ, Трамп наразі не хоче нових ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану після ізраїльської атаки на Південний Парс.