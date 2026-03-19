Атака на Південний Парс: що це за родовище та чому удари по таких цілях серйозно загострюють війну на Близькому Сході — The Guardian
Пожежа в районі газового родовища Південний Парс після атаки у провінції Бушер, Іран, 18 березня 2026 року (Фото: Social Media/via REUTERS)
Удари по об'єктах видобутку газу на Близькому Сході, таких як родовище Південний Парс, стали серйозною ескалацією війни. Це може мати довгострокові наслідки для світової економіки, говориться у матеріалі The Guardian 18 березня.
Південний Парс, що є найбільшим родовищем газу у світі та найбільшим джерелом внутрішньго виробництва енергії в Ірані, було уражено 18 березня. Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль атакував родовище, не проінформувавши Штати.
Таким чином вперше з початку війни в Ірані під удар потрапили об'єкти, пов’язані безпосередньо з видобутком викопного палива, а не з нафтопереробкою.
Ці атаки сигналізують про потенційне поглиблення війни з довгостроковими наслідками для світової економіки, вказує The Guardian. Експерти оцінюють, що завершення бойових дій може призвести до призупинення постачань газу та нафти протягом кількох місяців, але будь-яка значна шкода самому видобутку може мати багаторічний вплив.
Зокрема, ремонт об'єкта зрідженого природного газу після потенційного ураження може зайняти кілька років.
The Guardian пояснює, що виробництво енергії в Перській затоці вже давно має соціальне, політичне та дипломатичне значення та значно виходить за межі суто економічних показників. Зокрема, енергетика є невід'ємною частиною взаємодії країн регіону між собою. Так, Саудівська Аравія вважає, що напруженість у відносинах з Іраном виснажує ресурси.
Катар, який історично був ближчим до Ірану через спільні інтереси щодо родовища Південний Парс, відчував очевидне занепокоєння з приводу атаки. Це родовище часом виступало дипломатичним мостом не лише між Дохою та Тегераном, а й у ширшому контексті, говориться у матеріалі.
18 березня, після удару по Південному Парсу, Іран двічі атакував ракетами промислову зону Ras Laffan у Катарі — один із найбільших у світі центрів зрідження природного газу, що спричинило масштабні пошкодження та пожежі на об'єкті.
Катар у відповідь оголосив персонами нон ґрата військового та безпекового аташе посольства Ірану, а також їхній персонал.
19 березня Трамп заявив, що Ізраїль завдав удару по газовому родовищу Південний Парс в Ірані «через гнів на те, що відбувається на Близькому Сході». За його словами, було уражено лише невелику його частину, і Катар не мав жодного стосунку до атаки. Трамп пригрозив Ірану знищенням Південного Парсу, якщо Тегеран не припинить удари по Катару.
За даними WSJ, Трамп наразі не хоче нових ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану після ізраїльської атаки на Південний Парс.