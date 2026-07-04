Зеленський: США, G7, G20 та Європа мають посилити тиск на Росію, щоб зупинити терор проти українських міст

Президент Володимир Зеленський на тлі російських ударів по Сумах , Запоріжжю та Харкову звернувся до міжнародних партнерів із закликом посилити тиск на Росію, щоб зупинити терор проти України.

Про це президент України написав у Telegram у ніч проти суботи, 4 липня.

«Потрібно, щоб партнери тиснули на Росію для того, щоб цей терор припинився. Ті, кого Росія почує, — це точно Сполучені Штати, це інші країни Великої сімки та Великої двадцятки і це Європа. Треба пам’ятати, що у Європи є інструменти тиску на цього агресора. І це передусім тиск на його енергоресурси, нафтовий флот, фінансову систему», — наголосив Зеленський.

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Окремо президент наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони України.

«Треба робити кроки на посилення нашого захисту, передусім ППО. Дякую всім лідерам, які активні й не втрачають жодного дня», — написав він.

Ввечері 3 липня російська армія здійснила масовану атаку на Суми керованими авіабомбами та БПЛА. Внаслідок удару КАБ по одній із центральних вулиць міста загинули щонайменше чотири людини. Серед них є 5-річна дитина. Ще 27 людей дістали поранень.

Ударом пошкодило багатоповерхівку, під її завалами ще можуть бути люди.

3 липня РФ масовано атакувала Запоріжжя КАБами та БПЛА. Ударами пошкодило житлові будинки та підприємство. Щонайменше одна людина загинула, ще 21 постраждала.

Внаслідок вечірнього удару по Запоріжжю поранення дістала ще одна людина.