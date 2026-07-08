«Україна грає у вищій лізі, Польща навіть близько до цього рівня не підходить». Розмова з Грицаком перед роковинами Волинської трагедії
Навроцький і Зеленський на саміті Бухарестської дев’ятки у травні 2026 року (Фото: Офіс президента України)
Історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак в інтерв’ю Radio NV — з історичним поглядом на причини та наслідки конфлікту Польщі й України.
— Наші колеги з РБК-Україна поговорили з Кирилом Будановим, очільником Офісу президента. Раніше він очолював Головне управління розвідки Міноборони України. Запитали в нього і про конфлікт між Польщею та Україною. Він сказав так: «Конфлікт не досягнув піку. У нас трошки більше тижня лишилося, і буде річниця Волинської трагедії. За тією інформацією, якою я володію, вони готують цілу низку незрілих ескалаційних кроків. Тому, очевидно, все це зараз продовжиться». Чи ви розумієте, про які ескалаційні кроки може йтися? Що може зробити Польща ще більш неприємного Україні?
— Я, на жаль, не маю доступу до цієї інформації, яку має голова адміністрації, тому не можу судити. Можу тільки припускати. Не знаю, чи спекуляції будуть мати якесь значення, але вважаю, що перед нами ще два можливі піки.