Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV розповів, що партнери України вимагають, щоб кредит на 90 мільярдів євро не витрачали на зарплати військовим.

«Як правило, цим займається Міністерство оборони, Міністерство фінансів і президент. Я чув, що звучало бажання президента, щоб виплати нашим військовим взяли на себе наші партнери. Але ви бачите, що партнери, навіть коли дали оці 90 мільярдів [євро], і перші [кошти], які ми зараз отримали, перерозподілили в бюджеті, їхня була вимога, що це йде не на заробітні плати, а на закупівлю озброєння і військової техніки. Зарплати нашим військовим, вони кажуть, це ваша внутрішня проблема: „Це ваші внутрішні ресурси, беріть їх і займайтеся їх розподілом“. Звичайно, зараз основне буде — це знайти кошти», — сказав Костенко в ефірі Radio NV.

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Він також зазначив, що зараз у бюджеті України є «дірка» у 300 мільярдів гривень, не враховуючи підвищення виплат військовим.

«Ми не дотягуємо. Звичайно, багато говорили про те, що немає коштів на ці підняття [зарплат]. І коли говорили з Міністерством оборони і те, що я чув від своїх колег, тому що постійної комунікації у комітетах не було, ми бачили також презентації; нам сказали, що Міністерство оборони віднайде кошти для підняття всередині - перерозподілом своїх уже наявних коштів. Це означає, що вони візьмуть їх, я не знаю, з закупівлі озброєння або з виплат якихось інших, які вони вважають, що можна виплатити пізніше, щоб підняти це саме зараз», — припустив нардеп.

На думку Костенка, на підняття виплат військовим використовуватимуть кошти «з грудня, з листопада, з жовтня», сподіваючись знайти суму, якої не вистачає, до кінця року, бо інших джерел в бюджеті нема.

Підвищення зарплат військовим — що відомо

12 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що мінімальну зарплату українських військових, які перебувають у тилу, планують підвищити з 20 до 30 тисяч гривень. Водночас середній рівень грошового забезпечення піхотинця становитиме близько 300 тисяч гривень на місяць, а максимальний може сягати 460 тисяч гривень. Також передбачено двократне збільшення зарплат командирів бойових підрозділів.

Того ж дня в Міністерстві оборони уточнили, що першочергово зросте грошове забезпечення для військових, які виконують завдання з підвищеним рівнем ризику. Для військовослужбовців на передовій середній рівень виплат може сягати близько 300 тисяч гривень.

Додаткові виплати передбачаються залежно від типу завдань:

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ударно-пошукові дії — 20 тис. грн/день,

перебування на позиціях — 10 тис. грн/день,

штурмові дії з просуванням — 40 тис. грн/день.

Також базове забезпечення для військових у тилу зросло з 20 до 30 тисяч гривень за рахунок надбавки у 10 тисяч гривень.

Окремо підвищені виплати передбачені для інших категорій військових:

50 тис. грн — логісти, діловоди, механіки у прифронтових районах,

70 тис. грн — військові командних пунктів у зонах бойових дій,

120 тис. грн — оператори БпЛА, НРК та артилеристи на бойових позиціях.

15 червня, під час брифінгу заступник міністра оборони Мстислав Банік заявив, що підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців ЗСУ фінансуватимуть із бюджету Міністерства оборони, без залучення додаткових коштів.