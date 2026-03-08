«Я поінформував пана премʼєр-міністра про ситуацію, яка в нас є, і про російські атаки, які жодного дня не припиняються. Тому ми потребуємо стабільної, стійкої підтримки щодня, поки триває ця війна. Нідерланди демонструють саме такий приклад підтримки, який працює найбільш ефективно. Це прогнозований щорічний обсяг, і ми вдячні за те рішення — 3 мільярди євро щороку. Дякуємо за це», — заявив Володимир Зеленський під час спільного з прем'єром Нідерландів Робом Єттеном спілкування з журналістами.

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Він додав, що Нідерланди також інвестують у програму PURL, що дає можливість купувати ракети для ППО, і виробляють спільно з Україною зброю.

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«Ми почали це й обовʼязково будемо цю спільну роботу продовжувати, ми будемо збільшувати це. Зокрема, це передбачено й спільною заявою, яку ми сьогодні ухвалили між нашими державами. І предметно це обговорили на зустрічі: інвестиції, можливі ліцензії, обсяги виробництва — все, що є сьогодні в пріоритеті», — зазначив президент України.

Новий глава уряду Нідерландів, який підтримує Україну

23 лютого офіційно розпочав свою роботу новий уряд Нідерландів від керівництвом 38-річного Роба Єттена, який є наймолодшим прем'єром в історії країни та першим відкритим геєм на цій посаді.

Його партія D66 виступала за продовження підтримки України, Партія свободи, що здобула на виборах друге місце — проти.

Одним із перших новий керівник уряду Нідерландів зателефонував Володимиру Зеленському і запевнив у повній підтримці України.

Нідерланди є одним із важливих союзників України у Європі, що надає суттєву військову та фінансову допомогу.

За даними Кільського інституту світової економіки, у 2022−2025 році Нідерланди надали понад 9 млрд євро допомоги Україні, із яких 8,61 млрд євро — це військова допомога.