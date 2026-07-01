Сполучені Штати Америки планують і надалі підтримувати Україну, проте розраховують, що європейські союзники по Північноатлантичному альянсу візьмуть на себе значно більшу частину відповідальності та тягаря війни Росії проти України.

Про це під час спілкування з журналістами у Брюсселі заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер, відповідаючи на запитання щодо очікуваних результатів майбутнього саміту в Анкарі, повідомляє Укрінформ.

Реклама

Відповідаючи на запитання про те, яких оголошень щодо підтримки України слід очікувати від майбутнього саміту НАТО в Анкарі 7−8 липня, американський дипломат спрогнозував ухвалення важливих рішень.

«Я думаю, що заяви США та союзників будуть суттєвими. Я думаю, ви побачите, як усі активізуються», — зазначив Вітакер.

За його словами, слід очікувати довгострокових і стійких зобов’язань, які допоможуть українцям продовжувати боротьбу, розвивати свої успіхи на полі бою та водночас сигналізувати Росії про те, що цю війну необхідно припинити. Попри такі гарантії, Вашингтон чітко артикулює свої очікування від партнерів по континенту.

«Ми насправді працюємо тут разом, щоб підтримувати Україну, і водночас очікуємо, що наші європейські союзники нестимуть тягар війни на європейському континенті», — підкреслив посол. При цьому він категорично запевнив, що Сполучені Штати не відмовляються від своїх лідерських позицій: «США, як я продовжую говорити, нікуди не йдуть. Ми продовжуватимемо робити те, що робимо, і очікуємо, що наші союзники приєднаються до нас у цих зусиллях».

Оцінюючи вже надану підтримку, дипломат наголосив, що на даний момент Сполучені Штати зробили для оборони України «набагато більше, ніж будь-яка інша країна у світі». Вітакер нагадав про слова президента США Дональда Трампа щодо виділення сотень мільярдів доларів та детально зупинився на успішній реалізації ініціативи PURL, яка дозволяє союзникам закуповувати американську зброю для потреб ЗСУ.

«Ми продали вишукані системи американського виробництва, включаючи ракети ППО Patriot, PAC-3, на суму понад 6 мільярдів доларів нашим союзникам по НАТО, які потім надали їх Україні», — пояснив схему постачань представник Сполучених Штатів.

Реклама:

Окремо представник США при НАТО торкнувся теми можливого дипломатичного врегулювання російсько-української війни, констатувавши відсутність оптимістичних зрушень на цьому напрямку. Вітакер заявив, що наразі немає жодних ознак, які б свідчили про готовність Києва та Москви погодитися на однакові умови миру.

«Але для танго потрібні двоє, як сказав наш президент. І, знаєте, зараз не схоже, що жодна зі сторін зрештою готова погодитися на ту саму угоду», — прокоментував дипломат шанси на підписання мирного договору.