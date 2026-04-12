Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і його дружина Аніко Леваї голосують під час угорських парламентських виборів в Угорщині 12 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Прихильники прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вже готуються до протистояння після оголошення підсумків парламентських виборів , які відбуваються в країні в неділю, 12 квітня.

Зі свого боку експерти попереджають, що результат виборів може бути оскаржений у суді, незалежно від того, хто здобуде перемогу, пише Politico.

Автор публікації звертає увагу, що штаб Орбана й опозиція звинувачують одне одного у фальсифікаціях.

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Угорський прем'єр зіткнувся з безпрецедентним викликом своєму правлінню, що триває вже 16 років, зазначає Politico, нагадуючи, що опозиційна партія Тиса на чолі з Петером Мадяром лідирували в опитуваннях перед виборами.

Станом на 13:00 явка виборців становила 54,14% і є рекордною.

Інфографіка: NV

У Будапешт прибули сотні міжнародних спостерігачів, проте табір Орбана створив свої спостережні групи. Серед спостерігачів зареєстровані депутати Європарламенту від праворадикальної групи Патріоти за Європу, вказує Politico.

Автор публікації також нагадує про документальний фільм Ціна голосу, який вийшов в ефір 26 березня. У ньому розповідалося про масовий підкуп виборців і тиск на них на користь керівної партії Фідес у сільських районах Угорщини.

Опозиційна партія Тиса розробила систему для виборців, яка дозволяє повідомляти про фальсифікації.

Партія Фідес, наслідуючи їхній приклад, запустила гарячу лінію та адресу електронної пошти.

Лідер опозиції Петер Мадяр заявив, що прийме результати голосування, якщо не відбудеться серйозних порушень виборчого процесу. Він також закликав громадян повідомляти про будь-які фальсифікації.

На думку Мадяра, у разі, якщо вибори будуть чесними, перемогу здобуде Тиса. Він також звинуватив уряд Орбана в підготовці провокацій.

Тим часом прессекретар угорського уряду Золтан Ковач натякнув, що Мадяр може готувати штурм будівлі уряду на тлі запланованого заходу для своїх прихильників увечері 12 квітня, зазначає Politico.

Інфографіка: NV

У неділю, 12 квітня, в Угорщині відбуваються парламентські вибори, унаслідок яких керівна партія Фідес прем'єра Віктора Орбана може втратити владу.

Угорці мають обрати 199 депутатів Національної асамблеї — однопалатного парламенту Угорщини. Його склад обирають на чотири роки. Партія, яка отримала парламентську більшість або перемогла на виборах і сформувала коаліцію, отримує можливість сформувати уряд.

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Згідно з усередненими показниками опитувань, опозиційна партія Тиса на чолі з Петером Мадяром має 49−50% підтримки виборців, тоді як керівна партія Фідес — 39%.

Водночас Орбан зберігає віру в те, що йому вдасться перемогти.