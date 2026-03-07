Перевозило зерно. У Швеції затримали судно Caffa, що перебуває під санкціями України

Берегова охорона Швеції затримала судно Caffa, яке перебуває під санкціями України , через підозри у фальшивому прапорі, відсутності обов’язкової страховки та невідомому власницькому статусі.

Про це у п’ятницю, 6 березня, пише Sweden Herald.

«Берегова охорона піднялась на борт судна, яке, ймовірно, ходить під чужим прапором у шведських водах. Судно, яке перевозить зерно, знаходиться у списку санкцій України», — наголосив речник Берегової охорони Маттіас Ліндгольм.

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За його словами, багато деталей щодо судна залишаються невідомими та потребують уточнення.

Щодо можливої приналежності судна до російського тіньового флоту, Ліндгольм зазначив, що це перевіряється, а у судна є ознаки фальшивого прапора.

«Серед іншого, судно ходить під прапором, який вказує на те, що воно не має держави, тобто знаходиться під чужим прапором. Ми також розпочали попереднє розслідування порушень Морського закону, оскільки підозрюємо відсутність мореплавних якостей у цього судна та що воно не відповідає міжнародним стандартам», — підкреслив він.

Речник Берегової охорони додав, що судно нещодавно прибуло з Касабланки (Марокко) і заявляло, що прямує до Санкт-Петербурга (РФ), проте щодо цього є певні сумніви. Наразі проводяться обшуки, опитування, перевірка документів та збір інформації, зазначив він.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін також повідомив в своєму X, що судно Caffa перебуває під санкціями України, його структура власності невідома, а до того ж є підозра, що в нього відсутня необхідна страховка. Він додав, що цього літа корабель змінив прапор з російського на гвінейський.

За його словами, розслідування має встановити, чи відповідає судно вимогам для навігації у шведських водах.

3 березня видання gCaptain повідомило, що у Середземному морі біля берегів Лівії загорівся російський танкер для перевезення скрапленого природного газу Arctic Metagaz, який входить до тіньового флоту РФ.

4 березня країна-агресор Росія підтвердила атаку на свій газовоз Arctic Metagaz у Середземному морі, традиційно звинувативши в нападі Україну. Там стверджували, що всі 30 членів екіпажу евакуйовані, а в мінтранспорту РФ назвали інцидент «актом міжнародного тероризму та морського піратства».