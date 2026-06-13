У книзі журналіста Бояна Панчевського Змова щодо Північного потоку : історія вибухів, що сколихнули світ , яка має вийти друком 16 червня, розповідається про загадкову цивільну дайверку, яка наполягла на закладенні у штом бомб для підриву газопроводу. The Wall Street Journal переказує наведений у цій книзі опис "атаки на найбільшу у світі морську трубопровідну систему".

В описі зазначається, що більшу частину з восьми бомб на газопроводі заклали під час шторму з хвилями висотою понад два метри, це сталося через наполягання єдиної жінки у групі.

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«Цивільна інструкторка з дайвінгу, вона була єдиною жінкою в команді — і, можливо, завдяки їй один з найбільших актів саботажу в сучасній історії був успішно здійснений, за словами осіб, причетних до його планування, та німецької поліції, яка його розслідувала», — сказано у статті.

Судовий розгляд у справі проти українського військового у відставці, який був заарештований під час подорожей Італією і якого називають у пресрелізі «Сергієм К.», має відбутись влітку у Гамбурзі. Імовірно, йдеться про Сергія Кузнєцова, якого 27 листопада 2025 року екстрадували до Німеччини, він перебуває у СІЗО Гамбурга.

У німецьких судових документах зазначена висока ймовірність того, що він та інші учасники діяли від імені української державної влади, сказано у статті.

WSJ нагадує, що президент України Володимир Зеленський заперечує, що мав будь-яку інформацію про підрив Північного потоку, речник Зеленського не відповів на запит про коментар.

Водночас високопоставлений український офіцер, який стверджує, що був причетний до планування нападу, та троє людей, знайомих із ним, заявили, що Зеленському про це повідомив тодішній командувач Збройних Сил України Валерій Залужний. За їхніми словами, диверсійна операція була спланована на ранній стадії війни, коли Берлін ще вагався, чи надсилати зброю Києву.

Залужний відмовився коментувати цю інформацію.

Зазначається, що німецька прокуратура видала таємні ордери на арешт всіх, хто перебував на підозрілій яхті Андромеда, їхні імена не розголошуються.

За даними німецьких слідчих, дайверка, яка брала участь в операції, народилась у 1980-х роках у Києві, іноді працювала моделлю, а одного разу її сфотографували для обкладинки еротичного журналу. У 20 років вона стала інструкторкою з дайвінгу, подорожуючи до Єгипту, Таїланду, Середземномор’я та Мексики.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця жінка та її друзі створили благодійну організацію, яка доставляла їжу, ліки та ковдри у місця неподалік від лінії фронту та збирала гроші для військових частин. Високопоставлені офіцери, які стверджують, що допомогли спланувати атаку на трубопровід, стверджують, що у квітні 2022 року вони звернулися до неї через бійця свого підрозділу, який був дайвером-аматором.

У книзі йдеться про те, що офіцери розробили план удару по двох найважливіших газових експортних маршрутах Росії до Європи: Північному потоку в Балтійському морі та Турецькому потоку в Чорному морі, але операція на півдні не відбулася.

Також пояснюється, що завербованих для операції цивільних дайверів попередили, що місія буде небезпечною та може становити загрозу для життя.

«Де мені підписатися?» — запитала дайверка після цього попередження, зазначається у статті.

Водночас, за даними WSJ, високопоставлені офіцери стверджують, що дайверку мало не виключили з екіпажу, оскільки вона не могла пірнати з ребризером — пристроєм, який рециркулює видихуваний газ; це зробило б її повільнішою через обтяження додатковими дихальними балонами. Також один з українських старших офіцерів сказав, що також було занепокоєння, що присутність жінки може змінити динаміку команди.

Ще один офіцер помітив, що дайверка була не просто сміливою, а, схоже, не була здатна відчувати страх.

«Вона просто божевільна», — сказав йому друг жінки у телефонній розмові.

«Добре. Мені потрібен хтось божевільний для цієї операції», — відповів цей офіцер.

За даними німецьких слідчих, до диверсійної групи увійшли семеро людей, включаючи капітана, експерта з вибухівки та чотирьох глибоководних пірнальників.

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Екіпаж отримав підроблені європейські посвідчення особи та видавав себе за групу дайверів-ентузіастів.

Німецькі слідчі стверджують, що яхту Андромеда орендували у Ростоку на узбережжі Балтійського моря і вирушили на ній з німецького острова Рюген у Балтійське море.

У книзі згадується, що вранці 11 вересня диверсанти прибули до трубопроводу. Після того, як один з водолазів кинув якір, яхта продовжувала рухатись вперед, доки якір не зачепився за трубопровід. Нейлоновий шнур, що кріпився до якоря, був прив’язаний до буя, щоб водолази змогли пірнати, орієнтуючись по ньому.

За словами тих, хто брав участь у плануванні, об 11-й ранку двоє людей, включаючи дайверку, зайшли у воду. Вони використовували бомби у вигляді водолазних балонів, заповнених вибухівкою, з підйомними подушками: повітряними кулями з достатньою кількістю повітря, щоб уповільнити їх спуск.

Водолази прикріпили бомби до швів трубопроводу, які були найвразливішим місцем, на глибині 80 метрів. Сонячне світло проникало лише на 40 метрів і глибше вони могли бачити лише на відстань, яку освітлювали ліхтарі, розповідається у книзі. Вони спливли менше, ніж за годину, але їм потрібно було здійснити ще кілька занурень, щоб прикріпити решту бомб, які мали спрацювати за 15 діб.

Наступного дня погода погіршилась, і, коли дайверка прикріпила одну з бомб до нейлонового шнура, що вів до трубопровода, вона відірвалась і була втрачена.

Через шторм шкіпер повів Андромеду в порт Сандхамн на півдні Швеції, де команда перебувала чотири ночі, сказано у статті. Після цього було ухвалено рішення повернутись у море, хоча погода була поганою.

WSJ пише, що під час повернення у кількох дайверів почалась морська хвороба, а також пішов сильний дощ, тому шкіпер сумнівався, чи є умови безпечними. Однак жінка-дайверка була єдиною, хто не злякався, і попросила, щоб їй дозволили пірнати самій.

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Зрештою, до 23 вересня диверсанти заклали вісім бомб, а через три дні пролунали вибухи, сказано у статті.

Інфографіка: NV

Слідчі виявили Андромеду в сухому доці на острові Рюген.

«Єдиними людьми, які, схоже, торкалися яхти після українців, були представники власників, які ставили її на зберігання на зиму», — сказано у статті.

Згідно з документами німецького суду, поліція знайшла вкриту відбитками пальців пластикову пляшку, наполовину заповнену водою, а на обідньому столі та у ванній кімнаті — сліди вибухівки, які збігалися із залишками, знайденими на місцях підриву. Дорожня камера на Рюгені сфотографувала підозрюваних членів екіпаж, кажуть слідчі. До початку 2025 року німецька поліція видала таємні ордери на арешт усього екіпажу Андромеди.

У статті зазначається, що розкриття інформації з судового процесу над затриманим в Італії «Сергієм К.» може загострити відносини між Україною та Німеччиною та посилити позиції проросійських німецьких політиків, які виступають проти підтримки України.

За даними WSJ, цивільні, які допомагали підірвати Північний потік, через німецькі ордери на арешт не можуть виїхати з України. Усі, крім жінки-дайверки, повернулись до роботи в IT та інженерії. Вона ж залишила цивільне життя і приєдналась до розвідувального підрозділу ЗСУ, повідомляється у статті.