Зеленський відреагував на висунуті звинувачення в підриві Північних потоків

Президент України Володимир Зеленський на саміті лідерів Європейського Союзу в Брюсселі, Бельгія, 18 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ не отримував офіційно усі деталі щодо справи про підрив Північних потоків , відповідні органи України та Німеччини мають зв'язатися щодо цього.

Про це він повідомив на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у Дубліні, передає Інтерфакс-Україна.

«Ми не знаємо зараз усіх деталей цього процесу. Ми не отримували офіційно усіх деталей, принаймні я не бачив. Відповідні органи наших двох країн з'єднаються, і ми коли отримаємо більше деталей — зможемо відповідно відреагувати», — сказав глава держави.

Реклама

1 липня німецькі ЗМІ, зокрема Tagesschau, ARD, Süddeutsche Zeitung та Die Zeit, писали, що Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення українцю Сергію Кузнєцову. За версією слідства, він очолював групу із семи осіб, яка у вересні 2022 року підірвала Північні потоки.

Вибухи на Північних потоках і затримання українців — що відомо

Вночі проти 26 вересня 2022 року три з чотирьох ниток газопроводів Північний потік-1 і Північний потік-2 було зруйновано вибухами на дні Балтійського моря в нейтральних водах. Обидва газопроводи в цей час не працювали, але були заповнені технічним газом.

Польща та Україна звинуватили у вибухах Росію, Москва, зі свого боку, звинувачувала «англосаксів» і заперечувала свою причетність.

У лютому 2024 року данські правоохоронці закрили розслідування вибухів на газопроводах Північний потік-1 і Північний потік-2 через відсутність підстав для порушення кримінальної справи. Аналогічне рішення ухвалила і Швеція.

Аварії на північних потоках / Інфографіка: NV

27 серпня 2025 року Die Zeit, ARD і Süddeutsche Zeitung опублікували розслідування, в якому зазначалося, що в Німеччині встановили особи всіх підозрюваних у підриві Північних потоків. Було видано ордери на арешт шести громадян України.

30 вересня стало відомо, що в Польщі затримали українця Володимира Журавльова, якого Німеччина підозрює в причетності до вибуху на газопроводі Північний потік. Чоловік був у розшуку на підставі європейського ордера на арешт, виданого німецьким судом.

Глава Бюро національної безпеки Польщі Славомір Ценкевич і прем'єр країни Дональд Туск виступали проти екстрадиції і заявляли, що видача Журавльова не відповідає національним інтересам Польщі.

Реклама:

Сергія Кузнєцова, якого також підозрюють у підриві, затримали в Італії влітку на підставі європейського ордера на арешт під час відпочинку з дружиною і дітьми.

27 листопада Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини.