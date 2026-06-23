Витік газу з Північного потоку-2 у Балтійському морі поблизу острова Борнгольм, Данія, 27 вересня 2022 року (Фото: Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

Група диверсантів, яка у 2022 році підірвала Північні потоки , для прикриття придумала історію про зйомки порнофільму в морі. Однак згодом її замінили на легенду про дослідження затонулих кораблів.

Як повідомляє видання The Telegraph, про це у своїй книзі Змова щодо Північного потоку пише журналіст The Wall Street Journal Боян Панчевський.

Автор каже, що спілкувався з двома українськими командирами, які нібито стояли за планування операції з підриву. Їх він називає «генералом» і «полковником». Як стверджує Панчевський, саме останній придумав версію про зйомки порнофільму.

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«У Німеччині чи Швеції це зовсім не викликатиме підозр», — казав «полковник».

За словами автора, ці двоє чоловіків, схоже, не виконували прямих наказів президента України Володимира Зеленського. Натомість вони, як висловився «генерал», сформували «крихітну глибинну державу», діючи переважно за власною ініціативою.

Панчевський пише, що вони мали величезний досвід у сферах шпигунства. «Полковник», до прикладу, спеціалізувався на ліквідації прокремлівських польових командирів на підконтрольному бойовикам сході України, одному з яких заклали бомбу у ліфт його будинку.

Однак для підготовки спецоперації під кодовою назвою Діаметр вони були змушені звернутися до цивільних професійних глибоководних водолазів.

Автор каже, що останніх відбирали в суворій таємниці серед добровольців великої патріотичної спільноти чорноморських дайверів. Крім того, як стверджує Панчевський, до складу диверсійної групи входила й одна жінка — Фрея, колишня модель, яка колись прикрашала обкладинку еротичного журналу.

За словами автора, команда тренувалася для місії в покинутих українських кар'єрах, використовуючи вибухівку, заховану в кисневих балонах. Потім вони вирушили до Німеччини, де орендували човен в прибережній марині й видавали себе за дайверів-аматорів, які досліджують затонулі кораблі. Панчевський зазначає, що на той час легенду про порнофільм уже відкинули.

Автор каже, що вистежити українців вдалося завдяки свідкам. За його словами, під час допиту одного з них той розповів, що був зачарований майстерністю капітана човна, який орендували для операції, що зняв на відео, як судно швартується. При цьому, як стверджує Панчевський, в кадр потрапив і бежевий фургон Citroën, яким користувалися диверсанти.

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За допомогою цього детективи перевірили записи місцевих камер контролю швидкості на випадок, якщо цей Citroën потрапив на них під час порушення правил. Переглянувши прилизно 5 тис. знімків, вони зрештою знайшли фотографію, на якій за кермом був український водій, пише Панчевський.

Вибухи на Північних потоках і затримання українців — що відомо

Вночі проти 26 вересня 2022 року три з чотирьох ниток газопроводів Північний потік-1 і Північний потік-2 було зруйновано вибухами на дні Балтійського моря в нейтральних водах. Обидва газопроводи в цей час не працювали, але були заповнені технічним газом.

Польща та Україна звинуватили у вибухах Росію, Кремль зі свого боку звинуватив «англосаксів» і заперечував свою причетність.

У лютому 2024 року данські правоохоронці закрили розслідування вибухів на газопроводах Північний потік-1 і Північний потік-2 через відсутність підстав для порушення кримінальної справи. Аналогічне рішення ухвалила і Швеція.

27 серпня 2025 року Die Zeit, ARD і Süddeutsche Zeitung опублікували розслідування, в якому зазначалося, що в Німеччині встановили особи всіх підозрюваних у підриві Північних потоків. Було видано ордери на арешт шести громадян України.

Інфографіка: NV

30 вересня стало відомо, що в Польщі затримали українця Володимира Журавльова, якого Німеччина підозрює в причетності до вибуху на газопроводі Північний потік. Чоловік був у розшуку на підставі європейського ордера на арешт, виданого німецьким судом.

Глава Бюро національної безпеки Польщі Славомір Ценкевич і прем'єр країни Дональд Туск виступали проти екстрадиції і заявляли, що видача Журавльова не відповідає національним інтересам Польщі.

Сергія Кузнєцова, якого також підозрюють у підриві, затримали в Італії влітку на підставі європейського ордера на арешт під час відпочинку з дружиною і дітьми.

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27 листопада Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини.